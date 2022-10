RTL-Kuppelshow : Das sind die Kultkandidaten von „Bauer sucht Frau“

Düsseldorf Bei „Bauer sucht Frau“ haben schon viele Landwirte die große Liebe gefunden. Aber einige von ihnen bleiben uns auch wegen ihrer besonderen Art in Erinnerung. Auch einige Paare sind gemeinsam unvergesslich.

Seit 2005 suchen Bauern mit Hilfe der RTL-Kuppelshow und Moderatorin Inka Bause nach der richtigen Partnerin. Dass die Show auch nach so vielen Jahren noch erfolgreich ist, liegt aber wohl an den Kandidaten, die die Zuschauer auch teils lange nach der Show noch begeistern. Diese Kult-Kandidaten sind uns bis heute im Gedächtnis geblieben:

Schäfer Heinrich

Der Schäfer aus NRW nahm bereits 2008 bei „Bauer sucht Frau“ teil. Mit der Liebe sollte es damals nicht klappen. Dank seiner Vorliebe fürs Singen startete aber schon bald eine zweite Karriere für ihn als Partysänger. Sein „Schäferlied“ schafft es sogar in die Charts und gehört heute zu klassischen Hits am Ballermann und Co. Vor einigen Jahren erschien sogar ein Computerspiel mit dem Titel „Schäfer Heinrichs Bauernhof Simulator“. 2021 veröffentlichte er seinen bislang letzten Song „Hier kommt ein Schluckspecht“. Mittlerweile lebt Schäfer Heinrich wieder alleine auf seinem Hof. Er hat keine Kinder.

Milchbauer Josef und Narumol

Sie sind wohl das bekannteste „Bauer sucht Frau“-Paar. Die beiden lernten sich in der fünften Staffel kennen. Zu dem ruhigen Landwirt und der lustigen Thailänderin passt der Spruch „Gegensätze ziehen sich an“ perfekt. Besonders im Gedächtnis blieb den Fans Narumols Satz „Ich bin fick und fertig“. Die beiden heirateten 2010, 2011 kam Tochter Jorafina zur Welt. 2020 wurden die zwei nochmals Großeltern. Narumols Sohn Jack bekam Töchterchen Nummer 2. Zwei Jahre später, im Jahr 2022 erfüllte Milchbauer Josef seiner Narumol einen Herzenswunsch: Eine zweite Hochzeit nach thailändischer Tradition. Mit dabei war auch Schwiegervater Somphotnopparat. Die Feier war auch Thema bei ihrer Reality-TV-Serie „Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter!“

Bauer Uwe und Iris

2011 lernte Schweinebauer Uwe bei „Bauer sucht Frau“ seine Iris kennen. Besonders seine ruhige Art kam bei den Zuschauern gut an. Das Paar heiratete 2013. 2018 nahmen Uwe und Iris an der Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“ teil und gingen als Sieger hervor. 2021 belegte Uwe den zweiten Platz bei „Promi Big Brother“. Im Mai 2022 wurde Iris zur Ziegenersatzmama und zieht seitdem das kleine Lieschen auf.

Bauer Bruno und Anja

Das Paar fand sich in der dritten Staffel. 2009 heirateten Bruno und Anja. 2015 nahm das Paar bei der Tanzshow „Stepping Out“ teil. 2018 begleitete „Bauer sucht Frau“ sie bei ihrer nachgeholten Hochzeitsreise.

Bauer Gerald und Anna

Sie gelten als das Traumpaar: Bauer Gerald und Anna lernten sich 2017 kennen. Allerdings nicht in irgendeinem Dorf in Deutschland, sondern in Namibia. Dort funkte es gewaltig zwischen den beiden. Die beiden verlobten sich noch während der Aufzeichnungen, Anna zog zu ihrem Gerald. 2021 kam Sohn Leon zur Welt. Geralds Eltern zogen mittlerweile auf eine andere Farm, sodass das Haus jetzt also nur Gerald und Anna gehört. Genug Platz also für das zweite gemeinsame Kind, das das Paar derzeit erwartet.

Bauer Patrick und Antonia

Jungbauer Patrick erhielt 2020 so viele Zuschriften wie noch nie ein Kandidat zuvor. Der „Rekordbauer“ durfte gleich drei Frauen auf seinen Hof einladen. Eine davon war Antonia, die dem Konkurrenzdruck aber nicht standhielt und nach kurzer Zeit freiwillig wieder ging. Patrick entschied sich am Ende für Kandidatin Julia. Die beiden trennten sich aber schnell wieder. Dann die Überraschung: Der Jungbauer und Antonia hatten nach der Staffel wieder Kontakt aufgenommen und sind heute glücklich zusammen. Zusammen nahmen die beiden beim RTL+-Format „Couple Challenge“ teil, wo sie Platz 3 belegten. 2022 gingen sie bei „Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“ an den Start und gewannen die Show und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

