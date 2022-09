“Bauer sucht Frau“ 2022 : Inka Bause im Porträt

Inka Bause wird in diesem Jahr schon zum 18. Mal „Bauer sucht Frau“ moderieren. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Düsseldorf In diesem Jahr wird Inka Bause bereits zum 18. Mal die beliebte RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ moderieren. Doch wer ist die sympathische Moderatorin eigentlich?

Inka Bause trat 1985 erstmals im Fernsehen auf. Damals allerdings noch in der DDR und noch nicht als Moderatorin. Stattdessen performte sie ein Lied, das ihr Vater komponiert hatte und baute sich damit bereits eine große Fangemeinde auf. Diese wuchs weiter, als sie danach bis 1991 die Kindersendung „Talentbude“ moderierte. Nachdem die heute 52-Jährige in weiteren TV-Shows auftrat, wurde sie auch in Westdeutschland zunehmend bekannter.