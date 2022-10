„Bauer sucht Frau“ bei RTL : Warum fehlt ein Kandidat bei Bäuerin Loretta?

Foto: RTL 11 Bilder Mit diesen Kandidaten verbringen die Bauern die Hofwoche

Düsseldorf Die neue Staffel „Bauer sucht Frau“ hat begonnen. Die Bauern haben die Kandidatinnen zur Hofwoche zu sich nach Hause eingeladen und gehen mit ihnen auf Tuchfühlung. Doch ausgerechnet bei der einzigen Bäuerin fehlt nun ein Teilnehmer. Warum, das erklären wir hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

+++ 17. Oktober +++

Eigentlich sollten gleich vier Männer um das Herz der einzigen Frau, Landwirtin Loretta, in der aktuellen Staffel von „Bauer sucht Frau“ kämpfen. Doch in den neuen Folgen sind es plötzlich nur noch drei Kandidaten, die um das Herz der 32-Jährigen buhlen. Neben Eric (31), Sascha (37) und Michael (36) war eigentlich auch Sven (41) dabei. Aufgrund seiner Tätowierungen, die rechtsradikale Symbole enthalten sollen, wurde er aber von RTL aus der Sendung geworfen - und sämtliche Szenen mit dem 41-Jährigen wurden rausgeschnitten. Die Tattoos waren aufgrund des vielen Körperschmucks des Teilnehmers zunächst nicht aufgefallen. Als die Tätowierungen aber entdeckt wurden, reagierte der Sender sofort. Auch Landwirtin Loretta war die Bedeutung seiner Tattoos unbekannt.

View this post on Instagram A post shared by Bauer sucht Frau (@bauersuchtfrau.de) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

In der neuen Folge von „Bauer sucht Frau“ geht die Hofwoche so richtig los. Die Bauern haben entschieden, wen sie auf ihren Hof mitnehmen wollen und das Kennenlernen läuft auf Hochtouren. Doch nicht bei allen scheint die Stimmung rosig und romantisch zu sein. So ist Julia, die Hofdame von Erik gleich etwas angesäuert, weil sie keinen Namen für ein frisch geborenes Kalb findet. Dabei fühlt sich die 24-Jährige auf seinem Hof eigentlich wohl und zeigt sich begeistert, als sie das Jungtier zu Gesicht bekommt: „Ich hatte noch nie die Möglichkeit, so ein kleines Kälbchen zu sehen. Das war schon ein Highlight für mich.“ Doch schon kurz darauf kippt die Stimmung, als Erik vorschlägt, dass Julia einen Namen für das Tier auswählt. Denn das verunsichert sie und bringt sie aus der Fassung. „Ich konnte und wollte nichts sagen“, erklärt sie. Und es ginge ja nicht darum, für ein Stofftier einen Namen zu suchen. So musste schließlich Bauer Erik den Namen aussuchen. „Inka ist ja unsere Liebesbotschafterin und da hab ich gedacht: Die kann Inka heißen“, sagt er grinsend.

Julia ist jedoch nicht die einzige Teilnehmerin, die sich mit dem Leben auf dem Bauernhof schwer tut. Auch Jörgs Hofdame Patricia, mit der es schon beim Scheunenfest gefunkt hatte, vergießt in der neuen Folge bittere Tränen. Dabei hatte es so romantisch angefangen: Das Kennenlernen auf dem Scheunenfest, Turteln mit Jörg, der erste Kuss. Doch nun scheinen dunkle Wolken aufzuziehen. Folgt jetzt der Absturz bei den beiden? Eigentlich wollte Jörg seine Patricia nur auf eine Fahrt mit seinem Traktor einladen, doch schon beim Anblick des Gefährts schlottern der 40-Jährigen die Knie. „Ich zittere total. Ich hab Angst. Wirklich!“, macht sie Jörg klar. Doch auch nachdem der Bauer ihr alles erklärt, scheint es nicht besser zu werden. Zum Schluss fließen sogar Tränen bei der Verwaltungsfachangestellten.

Bei Jungbauer Max lernt Hofdame Anna seine Lieblingskuh Selma kennen. Damit möchte der Landwirt feststellen, wie gut Anna mit den Gegebenheiten auf dem Bauernhof zurecht kommt. Für sie kein Problem, sie freute sich auf das Kennenlernen, war aber selbst „ein bisschen nervös“, dass die Kuh sie nicht mögen könnte. Am Ende aber lief alles glimpflich und Kuh Selma genoss die Streicheleinheiten von Anna.

Foto: RTL/Benno Kraehahn 19 Bilder Bauer sucht Frau 2022 - Das sind die Kandidaten

In Niedersachsen weckt Rinderhalter Michael seine beiden Hofdamen Mandy und Christine mit einem ergiebigen und ausgewogenen Frühstück. Er hofft, dass sich beide Damen vom ersten Moment an auf seinem Hof wohlfühlen. Und sie sind hellauf begeistert. Im Anschluss steigt Michael mit den Damen in den Alltag auf dem Bauernhof ein und sie dürfen seine Kühe kennenlernen. „Ich find die so schnuffig“, kommentiert Kandidatin Mandy, als die Kälber über die Wiese tollen. Und Bauer Michael ist ganz erleichtert, dass die Begrüßung der Tiere bei den Damen gut ankam.

Ulf dagegen holt seine Hofdame Annalina in Schleswig-Holstein erst vom Bahnhof ab und das - als Pferdewirt - ganz standesgemäß in der Ponykutsche. Die Freude beim Wiedersehen nach dem Scheunenfest ist groß: Es gibt Geschenke und eine romantische Kutschfahrt zum Hof. Dort hat der Landwirt extra aufgeräumt, damit sich seine Auserwählte auch wohlfühlt. In trauter Zweisamkeit und bei einem Glas Weißwein lassen sie ihren Abend auf der Veranda ausklingen. Und Ulf zieht bereits sein erstes Fazit: „Ich fühle mich sehr wohl in ihrer Umgebung. Besonders toll finde ich ihre gesamte Ausstrahlung.“ Und auch Annalina scheint ganz angetan. Wie wird es mit den beiden Turteltäubchen weitergehen? Und werden sich Julia und Patricia an das Leben auf dem Bauernhof gewöhnen?

+++ 12. Oktober +++

Foto: RTL/Stefan Gregorowius 13 Bilder Die Bauern und ihre Hofdamen beim Scheunenfest

In der zweiten Folge von „Bauer sucht Frau“ stehen ein paar wichtige Entscheidungen an. Wen nehmen die Bauern mit zur Hofwoche? Wer schiebt die Entscheidung auf und wartet die Scheunenparty ab? Und welche Dame muss gehen, ohne überhaupt einen Bauernhof zu Gesicht bekommen zu haben.

Bauer Martin hadert noch mit seiner Entscheidung, er ist sich sicher, dass er nur eine Dame auf den Hof mitnehmen möchte, weiß aber noch nicht, ob Carola oder Beatrice seine Herzensdame sein wird. Er möchte zuerst das Scheunenfest abwarten. Danach steht allerdings fest: Carola ist seine Auserwählte, sie wird Martin aufs Land begleiten. Bauer Theo dagegen entscheidet sich noch vor der Scheunenparty. Jedoch nicht für Yvonne oder Helena, sondern glatt gegen beide. Für ihn passt es mit den Frauen nicht: „Wenn ich einer Frau gegenüberstehe, muss die etwas haben, was mich anzieht“, sagt er. Die beiden Frauen nehmen das zwar ganz gut auf, fühlen sich allerdings doch ein wenig veräppelt und sind enttäuscht.

Rinderzüchter Michael ist begeistert von seinen Damen und nimmt alle Frauen mit zur Scheunenparty, da er sich noch nicht entscheiden kann. Nach der Scheunenparty steht jedoch fest: Christina und Mandy werden ihn begleiten. Landwirt Jörg braucht ebenfalls noch etwas Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Er sei zwar fast sicher, dass er beide Frauen mit auf den Hof nehmen möchte, schiebt den Entschluss aber bis zur Scheunenparty auf. Doch dann kommen sich Patricia und er auf der Party so nahe, dass er sich direkt für sie entscheidet. Patricias Konkurrentin Annika hat das schon gemerkt und sich bewusst zurückgezogen, für sie ist alles fein. Als Patricia bei Jörg ankommt, holt er diese mit einem Feuerwehrwagen ab und stellt ihr gleich seine Mutter und in der dritten Folge sogar seine ganze Familie und auch Freunde vor. Patricia ist davon zunächst ein wenig überfordert, liegt sich dann aber kurze Zeit später mit Jörg und seinen Eltern in den Armen und alle weinen vor lauter Glück, dass sich Patricia und Jörg gefunden haben. Die beiden sind total verknallt und können nicht mehr voneinander lassen.

Bauer Ulf wählt Anna Lina aus, beide sind Nordlichter und verstehen sich auf Anhieb gut. Er nimmt sie mit zur Scheunenparty und auf den Hof, Jennifer muss gehen, ist aber bester Dinge und wünscht den beiden viel Glück. Bauer Michael nimmt Jan-Hendrik mit auf die Hofwoche, weil er bereits jetzt so stark in seinem Fokus steht und er sich voll auf ihn konzentrieren möchte. Konkurrent Aron nimmt das aber gut auf. Der Jungbauer Max nimmt Anna mit, weil die beiden sich direkt beim Scheunenfest angegrinst und Blickkontakt gehalten haben und er hin und weg von ihr ist. Die anderen beiden Damen schickt er wieder nach Hause. Anna und Max verstehen sich auch nach ihrer Ankunft am Hof noch total super und wirken gleich wie ein eingespieltes Team. Auch bei Erika und Julia ist es Liebe auf den ersten Blick, Erik entscheidet sich zwischen drei Damen sofort für sie, er ist hin und weg von ihrem Lächeln und hat daher für die Enttäuschung der anderen Frauen gar keinen wirklichen Filter.

Da die Pferdewirtin Loretta beim Scheunenfest nicht dabei sein konnte, kommen die vier Männer nun zu ihr. Und anders als die anderen Frauen, die sich relativ solidarisch miteinander zeigen, konkurrieren die Männer gleich am Anfang miteinander und spekulieren, wer es schaffen wird, Loretta für sich zu begeistern. In Einzeldates lernt die Pferdewirtin die Männer besser kennen, um dann zu entscheiden, wer mit auf die Hofwoche darf. Das wird sich dann in der vierten Folge zeigen.

+++ 10. Oktober 2022 +++

Bevor die Bewerberinnen und Bewerber am Montag, 10. Oktober zu ihren Bauern ziehen, wurde die aktuelle Staffel von „Bauer sucht Frau“ wie gewohnt feierlich mit dem großen Scheunenfest eingeläutet. Dabei begrüßte Inka Bause die neuen Bauern und eine Landwirtin sowie ihre möglichen Partner zum ersten Kennenlernen. Einer davon ist der 49-jährige Ammenkuhhalter Jörg aus Hessen. Er hat aus seiner Liebespost zwei Frauen ausgewählt, die ihn auf seinen Hof begleiten sollten: Annika und Patricia. Erstere wollte sofort wissen woran sie ist und hoffte mehr Interesse in Bauer Jörg geweckt zu haben, als ihre Konkurrentin. „Wie findest du mich jetzt so? Denkst du, das könnte passen?“, fragte die 40-Jährige und Jörg gab zu: „Die Gefühle, die brodeln gerade“. Die Antwort schien Annika komplett aus der Fassung zu bringen, plötzlich kullerten Tränen über ihre Wangen. „Gefühlsmäßig bin ich gerade ein bisschen angespannt“, erklärte sie dem Bauern unter vier Augen. Ob es die Offenheit des Bauern war oder es aber an der Drucksituation mit Konkurrentin Patricia lag, konnte Annika selbst nicht beantworten. Bauer Jörg dagegen reagierte liebevoll, griff ihre Hand und lud schließlich beide Kandidatinnen auf seinen Hof in Hessen ein.

Auch Fleckviehzüchter Michael K. aus dem Bergischen Land begibt sich bei „Bauer sucht Frau“ auf die Suche nach seiner großen Liebe. Der 28-Jährige ist der erste bisexuelle Bauer der an dem Kuppelformat teilnimmt. „Mir fehlt im Leben der passende Mensch", sagte er im Vorfeld über seine Teilnahme. Doch Überraschung auf dem Scheunenfest: Er hat aus allen eingegangenen Bewerbungen keine Frau, sondern nur zwei Männer ausgewählt. Die beiden potenziellen Traummänner Projektmanager Aron und Finanzmanager Jan Hendrik waren direkt angetan von Bauer Michael und werden ihn auf seinen Hof begleiten. Wie es dort für Michael K. und seine Männer oder für Jörg und seine Auserwählten laufen wird, erfahren wir ab Montag, 10. Oktober um 20.15 Uhr auf RTL.

Die Bauern und ihre Auserwählten auf dem Scheunenfest:

Ammenkuhhalter Jörg (40): Annika (40, Kauffrau) und Patricia (40, Verwaltungsangestellte)

(40): Annika (40, Kauffrau) und Patricia (40, Verwaltungsangestellte) Fleckviehzüchter Michael K. (28): Aron (26, Projektmanager) und Jan Hendrik (41, Finanzmanager)

(28): Aron (26, Projektmanager) und Jan Hendrik (41, Finanzmanager) Pferdewirt Ulf (31): Anna Lina (28, Pferdewirtin) und Jennifer (23, Büroangestellte)

(31): Anna Lina (28, Pferdewirtin) und Jennifer (23, Büroangestellte) Viehwirt Theo (58): Helena (62, Pflegeassistentin) und Yvonne (56, Altenpflegerin)

(58): Helena (62, Pflegeassistentin) und Yvonne (56, Altenpflegerin) Schafhalter Tade (26): Tanja (23, Kauffrau) und Emely (25, Auszubildende)

(26): Tanja (23, Kauffrau) und Emely (25, Auszubildende) Rinderhalter Michael N. (52): Christine (52, Administratorin), Janine Christine (43, Erzieherin) und Mandy (54, Büro- und Personalkauffrau)

(52): Christine (52, Administratorin), Janine Christine (43, Erzieherin) und Mandy (54, Büro- und Personalkauffrau) Jungbauer Max (26): Sonja (23), Linda (25) und Anna (25)

(26): Sonja (23), Linda (25) und Anna (25) Biobauer Martin (56): Beatrice (53, Bürokauffrau) und Carola (54, Kundenservice-Mitarbeiterin)

(56): Beatrice (53, Bürokauffrau) und Carola (54, Kundenservice-Mitarbeiterin) Rindermastwirt Maik (30): Cathrin (26, Produktmanagerin)

(30): Cathrin (26, Produktmanagerin) Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta (32): Eric (31, Baumpfleger), Sascha (37, Straßenbahnmechaniker), Michael (36, Zimmermann) und Sven (41, Fitnesstrainer)

(32): Eric (31, Baumpfleger), Sascha (37, Straßenbahnmechaniker), Michael (36, Zimmermann) und Sven (41, Fitnesstrainer) Hobbybauer Erik (31): Julia (23, Bürokauffrau), Anne (27, Fleischfachverkäuferin) und Mareike (24, Auszubildende)

(31): Julia (23, Bürokauffrau), Anne (27, Fleischfachverkäuferin) und Mareike (24, Auszubildende) Milchbauer Arne (31): Antje (31, medizinische Fußpflegerin) und Katharina (31, Tierarzthelferin)

+++ 5. Oktober 2022 +++

Das Dating-Format „Bauer sucht Frau“ auf RTL startet mittlerweile schon in die 18. Staffel. Ab dem 10. Oktober begeben sich wieder 16 einsame Bauern und eine Pferdewirtin auf die Suche nach der großen Liebe. Wer beim Scheunenfest genauer hingeguckt hat, wird jedoch bemerkt haben, dass nicht alle Bauern beim feierlichen Start der Staffel anwesend waren. Nur 12 der ursprünglich 17 angekündigten Kandidaten sind erschienen. Christian, Dennis, Gottfried, Mario und Steffen sind offenbar doch nicht dabei. Auch aus der Übersicht auf der Website von RTL sind die Bauern mittlerweile verschwunden.

Das ist jedoch nichts Neues. Auch in den vergangenen Staffeln haben sich immer wieder Bauern entschieden, doch nicht am Format teilzunehmen. So waren in der letzten Staffel nur 12 der ursprünglich 16 angekündigten Teilnehmer in der Show zu sehen.

+++ 19. April +++

Nachdem in der vergangenen Woche bereits die ersten drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Staffel von „Bauer sucht Frau“ bekannt gegeben wurden, stellte Inka Bause in der Auftaktshow am Ostermontag alle übrigen Bäuerinnen und Bauern vor.

Neben dem ersten bisexuellen Teilnehmer, Fleckviehzüchter Michael K., der Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta und Viehwirt Theo nehmen folgende Bauern an der Sendung teil:

Ackerbauer Dennis aus Hessen: Der 28-jährige Ackerbauer backt leidenschaftlich gerne, restauriert Oldtimer-Traktoren und sucht eine Herzdame, mit der er eine Familie gründen kann.

aus Hessen: Der 28-jährige Ackerbauer backt leidenschaftlich gerne, restauriert Oldtimer-Traktoren und sucht eine Herzdame, mit der er eine Familie gründen kann. Rindermastwirt Maik aus Schleswig-Holstein: Er übernimmt den geliebten Hof seiner Familie und möchte mit 30 nun endlich seine erste richtige Freundin finden.

aus Schleswig-Holstein: Er übernimmt den geliebten Hof seiner Familie und möchte mit 30 nun endlich seine erste richtige Freundin finden. Biobauer Martin aus Bayern: Der Heumilch-Bauer ist Bio-Landwirt aus Leidenschaft und wäre gerne mit einer humorvollen Traumfrau in seiner Heimat unterwegs.

aus Bayern: Der Heumilch-Bauer ist Bio-Landwirt aus Leidenschaft und wäre gerne mit einer humorvollen Traumfrau in seiner Heimat unterwegs. Milchbauer Gottfried aus Baden-Württemberg: Als Besitzer von zwei Ferienwohnungen verbringt der mit 63 Jahren älteste Kandidat der diesjährigen Staffel seine Abende gerne mit seinen Gästen beim Grillen. Dafür fehlt ihm nur noch die passende Partnerin.

aus Baden-Württemberg: Als Besitzer von zwei Ferienwohnungen verbringt der mit 63 Jahren älteste Kandidat der diesjährigen Staffel seine Abende gerne mit seinen Gästen beim Grillen. Dafür fehlt ihm nur noch die passende Partnerin. Rinderhalter Michael N. aus Niedersachsen: Nach drei Jahren als Single will der 51-jährige Niedersachse sein Herz wieder an eine Dame verschenken und mit ihr Kurztrips unternehmen.

aus Niedersachsen: Nach drei Jahren als Single will der 51-jährige Niedersachse sein Herz wieder an eine Dame verschenken und mit ihr Kurztrips unternehmen. Pferdewirt Ulf aus Schleswig-Holstein: Auf seinem Bauerhof kümmert sich der 31-Jährige um seine 35 Pferde und möchte mit einer Partnerin „das gemeinsame Leben auf dem Ponyhof genießen“, denn: „Allein zu sein ist richtig doof!“

aus Schleswig-Holstein: Auf seinem Bauerhof kümmert sich der 31-Jährige um seine 35 Pferde und möchte mit einer Partnerin „das gemeinsame Leben auf dem Ponyhof genießen“, denn: „Allein zu sein ist richtig doof!“ Rinderzüchter Steffen aus Brandenburg: Als alleinerziehender Vater ist sein Sohn sein Ein und Alles. Bei seiner neuen Partnerin hofft er vor allem auf Verlässlichkeit, Treue und Backkünste.

aus Brandenburg: Als alleinerziehender Vater ist sein Sohn sein Ein und Alles. Bei seiner neuen Partnerin hofft er vor allem auf Verlässlichkeit, Treue und Backkünste. Mutterkuhhalter Mario aus Hessen: Der 45-Jährige sucht eine Frau mit viel Humor. „Wenn sie das Leben nicht so ernst nimmt, auch mal einen Spruch macht, das finde ich toll“, so der Bauer.

aus Hessen: Der 45-Jährige sucht eine Frau mit viel Humor. „Wenn sie das Leben nicht so ernst nimmt, auch mal einen Spruch macht, das finde ich toll“, so der Bauer. Schweinehalter Christian aus Niedersachsen: Der Hobbymusiker wünscht sich eine eigene kleine Familie und sucht eine Frau mit der er den Rest seines Lebens gemeinsam verbringen kann.

aus Niedersachsen: Der Hobbymusiker wünscht sich eine eigene kleine Familie und sucht eine Frau mit der er den Rest seines Lebens gemeinsam verbringen kann. Hobbybauer Erik aus Thüringen: Der 30-Jährige liebt es zu tanzen und zu kochen. Zu seinem Glück fehlt dem Rettungssanitäter nur noch „eine Frau mit ein paar Rundungen“, die „zum Lachen nicht in den Keller geht“.

aus Thüringen: Der 30-Jährige liebt es zu tanzen und zu kochen. Zu seinem Glück fehlt dem Rettungssanitäter nur noch „eine Frau mit ein paar Rundungen“, die „zum Lachen nicht in den Keller geht“. Milchbauer Arne aus Niedersachsen: Vor lauter Arbeit auf dem Hof und in der Käserei blieb die Suche nach der Herzdame beim 30-Jährigen lange auf der Strecke. Dies soll sich bei „Bauer sucht Frau“ 2022 ändern.

aus Niedersachsen: Vor lauter Arbeit auf dem Hof und in der Käserei blieb die Suche nach der Herzdame beim 30-Jährigen lange auf der Strecke. Dies soll sich bei „Bauer sucht Frau“ 2022 ändern. Schafhalter Tade aus Schleswig-Holstein: Der 25-jährige Landwirt ist der jüngste Bauer der Staffel. Er träumt davon seine Zukunft gemeinsam mit seiner Traumfrau auf dem Hof seiner Familie zu verbringen.

aus Schleswig-Holstein: Der 25-jährige Landwirt ist der jüngste Bauer der Staffel. Er träumt davon seine Zukunft gemeinsam mit seiner Traumfrau auf dem Hof seiner Familie zu verbringen. Ammenkuhhalter Jörg aus Hessen: Da der 48-jährige einen Sohn hat, der am Wochenende bei ihm lebt, sollte seine Partnerin natürlich kinderlieb sein. Zudem wünscht sich Jörg, der bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet eine Frau, die gerne wandert und kuschelt.

aus Hessen: Da der 48-jährige einen Sohn hat, der am Wochenende bei ihm lebt, sollte seine Partnerin natürlich kinderlieb sein. Zudem wünscht sich Jörg, der bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet eine Frau, die gerne wandert und kuschelt. Jungbauer Max aus Rheinland-Pfalz: Zusammen mit seinen Eltern betreibt der 26-jährige Biobauer einen Mischbetrieb. Nun hofft der passionierte Skifahrer eine Frau für seine erste Beziehung zu finden.

+++ 14. April +++

Die neue Staffel der RTL-Kuppelshow läuft am Ostermontag, 18. April 2022 um 19.05 Uhr an. Moderatorin Inka Bause begrüßt 17 Bäuerinnen und Bauern, die alle eine Sache gemeinsam haben: Die Suche nach der großen Liebe. Der TV-Sender hat nun die ersten drei Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt. Die übrigen werden in der ersten Sendung präsentiert.

Die ersten drei Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei „Bauer sucht Frau“

Diesmal wird der erste bisexuelle Mann bei „Bauer sucht Frau“ teilnehmen. Der 27-jährige Michael aus dem Bergischen Land sucht „einen Menschen, mit dem ich ganz viel Spaß haben kann und der mit mir alt werden möchte.“ Dabei sei ihm egal, ob Mann oder Frau, Hauptsache der fesche Fleckviehzüchter Michael wird glücklich.

Auch der 58-jährige Theo ist bei „Bauer sucht Frau“ auf der Suche nach seiner Herzdame. Der Schlagerfan und leidenschaftliche Tänzer fährt gerne auf seinem Motorrad durch die Eifel und wünscht sich eine Frau, die „flott und spontan“ sein kann.

Für die 32-jährige Loretta heißt es in der 18. Staffel „Bäuerin sucht Mann“. Die Pferdewirtschaftsmeisterin aus Nordbaden macht gerne Sport oder verbringt ihre Freizeit auf dem Motorrad. Daher sucht sie einen Mann, der „aktiv ist wie ich, mir aber auch eine starke Schulter zum Anlehnen bietet“.

Wo kommt „Bauer sucht Frau“ und wer moderiert die Sendung?

Die neue Staffel von „Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern“ kommt ab dem 18. April 2022 auf RTL. Parallel zeigt auch der Streaming-Anbieter RTL+ die ganze Show im Livestream. Die Sendung wird dort ebenfalls als Video on demand verfügbar sein. Moderatorin ist wie gewohnt erneut Inka Bause, die schon seit 2005 die Dating-Show moderiert.

(joko)