„Bauer sucht Frau“ : Beendet Michael K. seine Liaison mit Jan-Hendrik?

Düsseldorf Die neue Staffel „Bauer sucht Frau“ hat begonnen. Die Bauern haben die Kandidatinnen und Kandidaten zur Hofwoche zu sich nach Hause eingeladen und gehen mit ihnen auf Tuchfühlung. Doch bei einem Pärchen bahnt sich bereits die erste Krise an.

+++ 2. November +++

In der neunten Folge startet die Hofwoche bei Martin und Carola. Er holt sie am Morgen bei ihrer Unterkunft ab und Carola hofft, dass ihr Gastgeber sich ihr gegenüber mehr öffnet, denn sie möchte den Menschen hinter dem Bauern kennenlernen. Doch das Vorhaben verläuft etwas holprig. Zunächst tauschen die beiden einen Traktorreifen aus. Das Lob von Martin: „einwandfrei.“ Carola muss darüber schmunzeln, sie merkt an, dass sie versuche, das als Kompliment anzuerkennen. Doch mit dem Flirten hat Martin es nicht so. Beim gemeinsamen Rasenmähen startet Carola einige Annäherungsversuche, doch die verlaufen ins Leere. Martin zeigt keine Reaktion. „Er macht keine Anstalten“, kritisiert Carola. Sie wolle herausfinden, ob sich zwischen den beiden etwas entwickeln könnte, doch bisher komme da zu wenig.

In Nordfriesland startet dagegen Rindermastwirt Maik in seine erste Hofwoche. Die Frau, die er eigentlich zum Scheunenfest eingeladen hatte, konnte nicht und somit musste er seinen Besuch absagen. Nun erhält er neue Briefe von Frauen und darf sich eine Dame aussuchen, die er während der Hofwoche näher kennenlernen kann. Seine Wahl fällt sofort auf Kathrin, die auch seiner Mutter gut gefällt. Kurze Zeit später reist seine Herzensdame eigenständig auf dem Hof an. Bei einem gemeinsamen Essen mit der Mutter lernen sich alle erstmal kennen und finden sich auf Anhieb sympathisch.

Und auch Schafhalter Tade bekommt endlich Damenbesuch auf seinem Hof. Emely reist ebenfalls eigenständig mit dem Auto an und wird von Tade mit einem Strauß Blumen empfangen. Für sie die perfekte Begrüßung, denn sie steht nicht gerade auf große Gesten mit Traktoren und Heuballen. Dezent gefällt es ihr besser. So sitzen die beiden kurze Zeit später zusammen im Garten, trinken einen Schluck Sekt und stoßen auf die gemeinsame Zeit an. Es scheint, als würde die Chemie zwischen den beiden stimmen.

Zwischen Michael K. und Jan Hendrik stimmt die Chemie auch, doch es gibt bereits jetzt auch etwas, das zwischen ihnen steht. Sie verbringen einen entspannten Tag in Köln zusammen, nachdem sie am Vorabend gemeinsam feiern waren. Und es stellt sich heraus: Für Michael ist das Feiern total wichtig, für Jan Hendrik jedoch weniger. Er genießt es auch, hin und wieder mal auszugehen, legt jedoch keinen Wert darauf, es jedes Wochenende zu tun. Dann kommt recht schnell die Frage auf, ob diese zwei Lebensentwürfe überhaupt zusammenpassen und während Michael relativ unbesorgt ist, zermartert Jan Hendrik sich den Kopf. Denn er ist derjenige, der sein ganzes Leben aufgeben würde, um zu Bauer Michael zu ziehen. Ein neuer Job, eine neue Umgebung – da möchte man sich schon sicher sein, dass es auch klappt und der andere auch Kompromisse macht. Jan Hendrik bricht in Tränen aus, es scheint, als hätten sich bei ihm bereits echte Gefühle entwickelt und als stünde er ein wenig im Zwiespalt. „Du darfst das nicht so zerdenken“, versucht Michael ihn zu trösten. Doch zu einer wirklichen Lösung finden die beiden nicht. Michael findet es eher anstrengend, dass Jan Hendrik ihn nun mit so vielen Fragen löchert und mit seinen abstrusen Gedanken unter Druck setzt. Die Vorschau zeigt allerdings, dass Michael am Anfang der nächsten Folge das Gespräch mit Jan Hendrik sucht. Wird ihm das alles zu viel? Möchte er das zwischen den beiden nun vollständig beenden?

+++ 1. November +++

In der achten Folge entführt Loretta Sascha gleich mal zum Traktor fahren. Er macht das super und fühlt sich als Straßenbahnmechaniker auch recht wohl auf dem großen Gerät. Doch das ist nicht die einzige Aufgabe, die sich die Pferdewirtin für ihren Gast überlegt hat. Denn er soll im nächsten Schritt auch ihre Eltern kennenlernen: „Im Umgang mit Maschinen ist Sascha gefühlvoll, ob er das auch mit Menschen ist, bleibt abzuwarten.“ Nachdem Lorettas Vater ihm auf den Zahn gefühlt hat, ist er grundsätzlich überzeugt. Sascha sei aufgeschlossen und naturverbunden, was gut zu der Familie passe. Wie es mit den beiden weitergehe, müssten sie allerdings selbst entscheiden. Sascha gibt allerdings zu, in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht zu haben, er sei ein gebranntes Kind, eröffnet er Loretta. Sie fände er zwar top und zudem sehr sympathisch, er müsse sich jedoch langsam herantasten.

+++ 31. Oktober +++

Auf den Hofwochen wird weiterhin kräftig geflirtet. Bei Pferdewirtschaftsmeisterin Loretta aus Nordbaden und Sascha steht der erste Tag zu zweit an. Sie brachte ihm frische Brötchen und Brezeln vorbei und sie frühstückten gemeinsam. Dabei setzt der 37-Jährige zu ersten Flirtversuchen an. „Sascha ist ja so bisschen der Süßholzraspler. Das ist ein bisschen plump, aber ok“, kommentiert die 32-jährige Landwirtin und lacht. Im Anschluss geht es für die beiden auf die Pferdekoppel, wo sie mit einem Streuwagen die Felder düngen. Saschas Eindruck von der Aktion: „Da gehört mehr dazu, als nur die Zügel in die Hand zu nehmen, da ist echt was gefragt. Hat mir echt imponiert“, schwärmt er von Landwirtin Loretta. Danach kann sich Sascha sogar noch auf eine weitere Überraschung freuen: Er darf sich ebenfalls an den Zügeln versuchen. Und er stellt sich besser an als gedacht. Das findet auch Loretta: „Ist wahrscheinlich schon eine Lehrstunde für Sascha, aber man hat gemerkt, dass er schon mal geritten ist und Zügel in der Hand hatte.“