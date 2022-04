„Bauer sucht Frau“ 2022 : Bauer Martin sucht eine aufgeschlossene und aktive Frau

Bayern Die neue Staffel „Bauer sucht Frau“ läuft bald an. Dann ist auch Biobauer Martin mit dabei. Doch woher kommt er? Was sind seine Hobbys? Wir stellen Ihnen den Landwirt vor.

Am Ostermontag stellte Moderatorin Inka Bause in der RTL-Show „Bauer sucht Frau - die neuen Bauern“ die 17 Landwirte für die neue Staffel vor. Auch Biobauer Martin wird in der 18. Staffel auf die Suche nach seiner Traumfrau gehen.