„Bauer sucht Frau“-Kandidat : 1,99m großer Bauer Maik sucht eine Frau „mit Pep“

Schleswig-Holstein Die neue Staffel der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ läuft. Einer der insgesamt 17 liebesdurstigen Landwirte ist Maik. Doch wer ist Maik eigentlich? Wo kommt er her, und welche Hobbys hat er? Wir stellen den Landwirt genauer vor.

Auf den Bauernhöfen in Deutschland geht’s wieder rund, denn die RTL-Kultshow „Bauer sucht Frau“ mit Moderatorin Inka Bause startet in die neue Staffel. Teil der bereits 18. RTL-Ausgabe ist Bauer Maik. Dabei hatte der 1,99m große Landwirt noch nie eine richtige Beziehung.

Zu Hause ist der 30-jährige Rindermastwirt Maik in Nordfriesland in Schleswig-Holstein. Hier kümmert er sich auf insgesamt 45ha Grünland um seine 160 Kühe und Kälber. Auf dem Hof lebt er gemeinsam mit seinen Eltern, von denen er den Hof vor einigen Jahren übernommen hat. Dabei war er sich schon immer sicher, den Hof einmal zu übernehmen: "Ich war schon bei Oma und Opa immer mit dabei. Die Arbeit hat mir immer gefallen. Da kommt nichts Anderes in Frage“, verrät er im RTL-Interview.