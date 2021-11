Kandidat bei „Bauer sucht Frau“ : Ackerbauer Peter aus Bayern liebt Mode und Motorradfahren

Oberbayern Ackerbauer Peter lebt in einer WG auf dem Familienhof. Hier organisiert er Feste, pflegt den Golfplatz und brennt mit seinem Opa Schnaps. Für seine Zukünftige will der 25-Jährige die Mitbewohner aber rausschmeißen.

Der junge Ackerbauer Peter (25) ist einer der Kandidaten bei der 17. Staffel von „Bauer sucht Frau“. Er und seine Mitbewohner haben das traditionelle Hofleben neu gestaltet: zu viert leben die Freunde in einem eigenen Haus auf dem Familienhof in Oberbayern in einer Wohngemeinschaft. „Ich bin nicht gerne alleine und habe am liebsten immer Menschen um mich herum”, meint der 25-Jährige. Die Wohnsituation soll aber nur so lange bestehen, wie Peter noch Single ist. Wenn er die richtige Partnerin kennenlernt sollen seine Freunde wieder ausziehen. Dann möchte er unbedingt eine Familie gründen.