„Bauer sucht Frau“-Kandidat : Das ist Schweinebauer Mathias aus Sachsen-Anhalt

Saalekreis Der Schweinebauer Mathias aus Sachsen-Anhalt ist seit einem Jahr Single und nun wieder bereit für eine neue Liebe. Deshalb ist er bei „Bauer sucht Frau“ 2021 dabei. Wir stellen ihn vor.

Schweinebauer Mathias – besser bekannt als „Matze“, aus dem Saalekreis in Sachsen-Anhalt ist nun seit einem Jahr Single. Mit der Teilnahme an „Bauer sucht Frau“ 2021 soll sich das ändern, denn das Leben zu zweit ist doch viel schöner. Gemeinsam mit seinen Eltern Sonja und Rainer betreibt er ein Schweinemastbetrieb mit über 2000 Schweinen auf 120 Hektar Ackerland. Ursprünglich ist er ein Rheinländer aus Nordrhein-Westfalen, als kleiner Junge zog er jedoch mit seinen Eltern in den Saalekreis. „Mein Vater wollte immer unbedingt Landwirtschaft haben und ich habe auch ein Faible dafür gehabt. Ich bin auch der erste aus meiner Familie, der Landwirtschaft gelernt hat“, so in einem RTL-Interview.