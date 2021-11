RTL-Kuppelshow : Inka Bause beklagt vor „Bauer sucht Frau“-Start homophobe Ansichten auf dem Land

Die bekannte Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ geht in die 17. Runde. Welcher Landwirt findet die große Liebe und wer bleibt allein? Hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

+++ 1. November +++

Nach einigen Jahren ohne gleichgeschlechtliche Paare ist mit Bäuerin Lara (21) in dieser Staffel auch mal wieder eine Frau dabei, die eine Partnerin sucht. „Leider ist auf dem Land häufig die Toleranz nicht da, sodass sich jahrelang keine homosexuellen Bauern beworben haben“, beklagt Moderatorin Inka Bause vor dem Start der neuen Staffel in einem RTL-Interview. Dass sich Lara nun getraut habe, freut Inka Bause sehr. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 29. Oktober +++

Vor dem Start ist Zeit für einen Rückblick: Seit 2005 suchen Bauern mit Hilfe der RTL-Kuppelshow und Moderatorin Inka Bause schon nach der richtigen Partnerin. Dass die Show auch nach so vielen Jahren noch erfolgreich ist, liegt aber wohl an den Kandidaten, die die Zuschauer auch teils lange nach der Show noch begeistern. Wir haben die Kult-Kandidaten gesammelt, die uns bis heute im Gedächtnis geblieben sind .

+++ 22. Oktober +++

In weniger als einiger Woche ist es soweit: Am 1. November startet die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“. Das Konzept ist altbewährt: Einsame Landwirte suchen eine Partnerin. Zum Kennenlernen laden die Bauern interessierte Frauen auf ihren Hof ein. Dennoch gibt es in diesem Jahr einige Neuerungen, die Sie hier nachlesen können.