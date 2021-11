Teilnehmer, Sendetermine, Stream : Alle Infos zur RTL-Show „Bauer sucht Frau“ auf einen Blick

Bauer sucht Frau 2021 - Das sind die Kandidaten

Düsseldorf Es geht wieder los: Elf einsame Bauern und eine Pferdewirtin sind in „Bauer sucht Frau“ auf der Suche nach der Liebe. Corona sorgt auch bei der Kuppelshow für einige Änderungen. Was erwartet die Zuschauer in dieser Staffel sonst noch? Alle Infos im Überblick.

Schon zum 17. Mal nimmt Inka Bause das Liebesglück zwölf einsamer Landwirte in die Hand.

Worum geht es bei „Bauer sucht Frau“?

Neun Folgen lang begleitet die Show Pferdewirtin Lara und elf Bauern, die sich in diesem Jahr auf die romantische Suche nach der großen Liebe einlassen. Sicher ist: Ob Rinder- oder Bienenzüchter, Milchbauer oder Agraringenieur: Sie alle hoffen, bei „Bauer sucht Frau“ endlich von Amors Pfeil getroffen zu werden. Die zwölf dürfen aus den eingesendeten Bewerbungen auswählen, wen sie alles zu sich einladen und persönlich kennenlernen möchten. Der erste Eindruck zählt, denn noch während des ersten Treffens mit den ausgewählten Damen und Herren muss eine Entscheidung getroffen werden: Wer lädt wen zur Hofwoche ein?

Was man über "Bauer sucht Frau" wissen muss

Wann ist der Starttermin für „Bauer sucht Frau“?

Los geht’s am Montag, 1. November 2021 um 20.15 Uhr.

Das wurde aus den Paaren bei "Bauer sucht Frau"

Sendetermine von „Bauer sucht Frau“ 2020

Montag, 1. November 2021, 20.15 Uhr

Dienstag, 2. November 2021, 20.15 Uhr

Montag, 8. November 2021, 20.15 Uhr

Dienstag, 9. November 2021, 20.15 Uhr

Montag, 15. November 2021, 20.15 Uhr

Dienstag, 16. November 2021, 20.15 Uhr

Montag, 22. November 2021, 20.15 Uhr

Dienstag, 23. November 2021, 20.15 Uhr

Montag, 29. November 2021, 20.15 Uhr

Dienstag, 30. November 2021, 20.15 Uhr

Das sind die Teilnehmer von „Bauer sucht Frau“

Diese zwölf einsamen Herzen hoffen, bei „Bauer sucht Frau“ die große Liebe zu finden:

Pferdewirtin Lara (26, Kreis Steinburg): „Meine Frau sollte definitiv treu und loyal sein.“

Agraringenieur Björn (32, Westerwald): Die Zukünftige sollte „auf jeden Fall auch lustig, spontan, unternehmungslustig, offen und intelligent für gute Gespräche“ sein. „Ne coole Socke einfach.“

Schafhalter Dirk (24, Kreis Dithmarschen): „Sie sollte liebevoll sein, mit beiden Beinen im Leben stehen und ein gewisses Funkeln in den Augen haben.“

Milchbauer Enno (25, Ostfriesland): „Ich habe eine starke Schulter zum Anlehnen, die brauche ich selbst aber auch manchmal.“

Ferkel- und Bienenzüchter Hubert (39, Oberbayern): „Eine ganz normale, nette, natürliche Partnerin, die auch verrückt sein kann, die suche ich.“

Schweinebauer Mathias (33, Saalekreis): „Das muss ne Macherin sein. Eine, die Herzblut in ne Sache steckt und zielstrebig ist.“

Biobauer Mathias (32, Schwaben): „Sie soll eine ehrliche Person sein, mit der man auch mal Quatsch machen kann, sie braucht einen eigenen Charakter.“





Mutterkuhhalter Nils (33, Odenwald): „Die Frau die mir gefällt, muss naturverbunden sein, humorvoll und familiär“

Biolandwirt Olaf (59, Ostprignitz-Ruppin): „Ick will jetzt mal so langsam aussteigen und die schönen Sachen im Leben genießen!“

Ackerbauer Peter (25, Oberbayern): „Sie sollte schon Wert auf ihr Aussehen legen. Wenn sie sich ab und zu mal aufdonnert und ne Stunde im Bad braucht, hab' ich nichts dagegen!“

Rinderhalter Torsten (52, Ostwestfalen-Lippe): „Ich bin Romantiker und würde gern mal mit einem Heißluftballon durch die Lüfte fliegen, natürlich mit der richtigen Frau an meiner Seite.“

Kuh- und Schweinehalter Mike (41, Vorderrhön): „Sie sollte impulsiv und unternehmungslustig sein und auch auf dem Hof mithelfen wollen.“

Wo wird „Bauer sucht Frau“ im TV und Stream übertragen?

„Bauer sucht Frau“ wird auf dem Privatsender RTL ausgestrahlt. Die einzelnen Folgen gibt es zudem in der Mediathek des Streaming-Anbieters TV NOW.

