„Bauer sucht Frau“-Kandidat : Dirk aus Schleswig-Holstein sucht „eine Frau fürs Leben“

Bauer Dirk (24) hat große Träume: Er möchte mit seiner zukünftigen Frau in einem eigenen kleinen Haus wohnen, an dem er jetzt schon werkelt. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Bauer und Schafhalter Dirk ist mit seinen 24 Jahren nicht nur der diesjährige jüngste Kandidat im RTL-Erfolgsformat „Bauer sucht Frau“ 2021, sondern auch einer derjenigen, die mit einer klaren Visionen in die Kuppelshow einsteigen: Er sucht eine Frau fürs Leben. Doch wie soll sie sein, die Frau seiner Träume?

Dirk hat mit seinen jungen Jahren schon einiges geleistet. Der handwerklich begabte 24-jährige ist eigentlich gelernter Baumaschinentechniker. Zusammen mit seinen Eltern führt er einen Familienbetrieb im schleswig-holsteinischen Kreis Dithmarschen an der Nordsee . Eigentlich läuft alles rund, doch es fehlt noch die passende Frau an seiner Seite. Das soll sich mit der Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ 2021 ändern.

In seiner Freizeit lebt er laut RTL gern seine Leidenschaft fürs Handwerk aus: In seinem kleinen eigenen Haus auf dem Hof kann er nach getaner Arbeit voll und ganz seiner zweiten Lieblingsbeschäftigung nachgehen, nämlich das Werkeln am alten Haus, mit dem er einst zusammen mit seiner Großmutter lebte. Hier möchte er sein eigenes Reich aufbauen – und das am liebsten nicht alleine, sondern mit seiner zukünftigen Frau.