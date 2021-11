RTL-Kuppelshow : Bauer Hubert bekommt Korb wegen Fleischkonsum

Die bekannte Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ geht in die 17. Runde. Welcher Landwirt findet die große Liebe und wer bleibt allein? Hier halten wir Sie auf dem Laufenden. In Folge eins traf es Bauer Hubert hart.

+++ 2. November +++

In Folge eins stand wie in jeder Staffel zunächst das große Kennenlernen an. Voller Vorfreunde erwarteten die Pferdewirtin und die Bauern die Neuankömmlinge auf ihrem Hof. Auch Inka Bause konnte es kaum noch erwarten: "Nach acht Jahren darf ich endlich mal wieder für eine Frau eine Partnerin fürs Leben finden. Ich freue mich sehr, Pferdewirtin Lara bei der Suche nach einer passenden Frau zu helfen und zu begleiten", verriet sie zum Start der neuen Bauern-Saison gegenüber RTL.