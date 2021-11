RTL-Kuppelshow : Das sind die Kultkandidaten von „Bauer sucht Frau“

Düsseldorf Bei „Bauer sucht Frau“ haben schon viele Landwirte die große Liebe gefunden. Aber einige von ihnen bleiben uns auch wegen ihrer besonderen Art in Erinnerung. Auch einige Paare sind gemeinsam unvergesslich.

Seit 2005 suchen Bauern mit Hilfe der RTL-Kuppelshow und Moderatorin Inka Bause nach der richtigen Partnerin. Dass die Show auch nach so vielen Jahren noch erfolgreich ist, liegt aber wohl an den Kandidaten, die die Zuschauer auch teils lange nach der Show noch begeistern. Diese Kult-Kandidaten sind uns bis heute im Gedächtnis geblieben:

Schäfer Heinrich

Der Schäfer aus NRW nahm bereits 2008 bei „Bauer sucht Frau“ teil. Mit der Liebe sollte es damals nicht klappen. Dank seiner Vorliebe fürs Singen startete aber schon bald eine zweite Karriere für ihn als Partysänger. Sein „Schäferlied“ schafft es sogar in die Charts und gehört heute zu klassischen Hits am Ballermann und Co. Vor einigen Jahren erschien sogar ein Computerspiel mit dem Titel „Schäfer Heinrichs Bauernhof Simulator“.