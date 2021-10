Kandidat bei „Bauer Sucht Frau“ : Rinderhalter Torsten möchte wieder in den Arm genommen werden

Rinderhalter Torsten möchte wieder in den Arm genommen werden

Ostwestfalen-Lippe Der 52-Jährige schuftet die meiste Zeit draußen an der frischen Luft. Für gemütliche Stunden vor dem Kamin, Kuscheleinheiten und kleine Abenteuer sucht er bei „Bauer sucht Frau“ eine Partnerin.

Rinderhalter Torsten ist 52 Jahre alt und lebt mit seiner Eltern Renate (74) und Friedhelm (79) auf einem Mastbullenbetrieb in Ostwestfalen-Lippe. Er ist Bauer im Haupterwerb und hat selten Langeweile, wenn er sich um die 50 Mastbullen und 30 Hühner kümmert. Auch die 20 Hektar Grün- und Ackerland pflegt er. Die meiste Zeit verbringt er an der frischen Luft: „Ich bin sehr gern draußen auf dem Acker. Ich bin da glücklich und zufrieden, da hab‘ ich einfach meine Ruhe.“ Mit der Frau an seiner Seite soll es nun über „Bauer sucht Frau“ klappen.