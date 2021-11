„Bauer sucht Frau“-Kandidaten : Bauer Nils - „Sie soll vor allem familienverbunden sein“

Der 33-jährige Kuhhalter Nils aus dem Odenwald in Hessen hatte noch nie eine langfristige Beziehung. Dabei steht ihm nicht nur seine Schüchternheit im Weg, sondern auch – wie er meint, seine angeborene Schwerhörigkeit. Doch bei „Bauer sucht Frau“ 2021 möchte er endlich „die Eine“ finden, die ihn so liebt, wie er ist.

Kuhhalter Nils (33) lebt zusammen mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder in einem Familienbetrieb in 5. Generation. Der 17 Hektar große Bauernhof wird seit 1803 bewirtschaftet und bildet aktuell das zu Hause von 15 Back Angus-Rindern und 25 Hühnern.

In seiner Freizeit ist er gern sportlich aktiv. Täglich ist er für bis zu einer Stunde in seinem Fitnessraum, den er eigens in seiner Garage eingerichtet hat. Sportlich, aktiv und jung – warum klappt es bei dem Kuhbauern einfach nicht mit der Liebe? Fragt man den 33-jährigen Nils, liegt das an seiner Persönlichkeit. Er sei nicht nur schüchtern, sondern seit Geburt an auch schwerhörig: „Ich habe eine angeborene Schwerhörigkeit, trage auf beiden Ohren Hörgeräte. Das schreckt leider viele Frauen ab“, sagt der Bauer laut RTL.