Kandidat bei „Bauer sucht Frau“ : Biolandwirt Olaf aus Brandenburg möchte die Welt bereisen

Biolandwirt Olaf (59) aus Brandenburg hat 200 Mutterkühe und 140 Kälber auf seinem Hof. Foto: RTL

Ostprignitz-Ruppin Auf seinem Hof in Brandenburg ist immer was los. Jetzt möchte der 59-Jährige Olaf langsam aus dem Landwirtschaftsbetrieb aussteigen. „Bei Bauer sucht Frau“ will er eine Partnerin finden, mit der er Neues entdecken kann.

„Bauer sucht Frau“-Kandidat Olaf ist 59 Jahre und lebt in Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg auf seinem Bio-Hof, wo er 200 Mutterkühe und 140 Kälber hält. Ganz alleine ist er aber nicht, denn der Biolandwirt hat viele tierische Mitbewohner zwei Pferde, zwei Gänse, fünf Hühner und drei Hunde. Der 1,76 große Brandenburger betreibt außerdem einen Marktfruchtbau. Die Arbeit muss er auch nicht ganz alleine machen. Zusammen mit seinem 36-jährigen Sohn Hannes bewirtschaftet er nämlich das 500 Hektar große Grün- und Ackerland. In Zukunft soll Sohn Hannes den Hof übernehmen. Denn Olaf möchte sein Leben dann anders gestalten: „Ick will jetzt mal so langsam aussteigen und die schönen Sachen im Leben genießen!“ Ab dem 1. November sucht er deshalb eine neue Partnerin bei „Bauer sucht Frau“.

Olaf hat seinen gesamten Betrieb so umstrukturiert, dass alle Maschinen mit einer Hand bedient werden können. Denn vor rund 21 Jahren hatte er einen schweren Motorradunfall, bei dem er die linke Hand verlor. Das hält ihn aber nicht von seiner Arbeit und vom Spaß ab. Als leidenschaftlicher Reiter nimmt er die Zügel in eine Hand und reitet im Western-Stil.

Wenn Sohn Hannes den Hof übernommen hat, möchte Olaf die Welt entdecken und Neues erleben. Deshalb wünscht er sich eine neugierige und aufgeschlossene Partnerin, die mit ihm gemeinsam Abenteuer erleben möchte. Mit seiner Zukünftigen möchte er nämlich die Welt bereisen: „Es gibt für mich noch so viele Länder zu sehen, da wäre es zu schade, zwei Mal an denselben Ort zu fahren!“ Auch wenn sie das Leben gemeinsam gestalten, sich vertraut und nah sind, wünscht sich Olaf, dass seine Partnerin selbstständig bleibt und ihre eigene Meinung vertreten kann.

(kar)