Am 26. Oktober ist es wieder so weit: Inka Bause sucht für zehn Kandidaten einen passenden Deckel - „Bauer sucht Frau“ geht in die 16. Runde. Diesmal heißt es aber auch „Bäuerin sucht Mann“, denn eine Kandidatin ist auch mit dabei. Ob die einsamen Landwirte ihr Liebesglück finden werden? Wir stellen die diesjährigen Kandidaten vor.