Bauer sucht Frau 2018: Die Show auf RTL wird international

Berlin Nächste Runde für zwölf ledige Landwirte. Bei RTL startet am Montagabend die 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“. Und diesmal geht es um die Welt.

Nicht viele Sendungen haben es im Privatfernsehen zur Institution gebracht: Dazu gehören Günther Jauchs Quiz „Wer wird Millionär?“, das Dschungelcamp „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“, Heidi Klums Laufstegshow „Germany's next Topmodel“ oder Musikshows wie „Deutschland sucht den Superstar“ und „The Voice of Germany“. Und da wären noch Inka Bauses Bauern.

An diesem Montag läuft bei RTL die 14. Staffel der Reihe „Bauer sucht Frau“, die TV-Partnerschaftsvermittlung auf dem Ackerland, an. Das Prinzip ist einfach und deswegen publikumswirksam: Zwölf Landwirte, die allesamt solo sind, machen die Bekanntschaft mit Damen, die genau diesen Zustand beenden wollen.

Unter den Kandidaten, die Moderatorin Inka Bause an die Frau bringen will, sind dieses Mal sogar vier ausländische Landwirte: Allen voran Andreas: Der 67-Jährige aus British Columbia in Kanada lebt auf einer 32 Hektar großen Ranch - vor gut 20 Jahren wanderte der gebürtige Schweizer nach Amerika aus.

Der 45-jährige Guy aus der Region Diekirch in Luxemburg muss 140 Hektar bewirtschaften und wohnt auf einem Hof, der seit 1779 in Familienbesitz ist. Der 38-jährige Jörn lebt mit seiner Familie in vierter Generation in Namibia und muss sage und schreibe 10 000 Hektar Fläche bewirtschaften.