Neuzugang am Händlertisch : Jos van Katwijk ist der neue Händler bei "Bares für Rares"

Düsseldorf Der Niederländer Jos van Katwijk verstärkt ab sofort das Händler-Team bei „Bares für Rares". Seinen ersten Auftritt hatte er bereits am 13. Oktober - und wurde von Horst Lichter auf ganz besondere Weise angekündigt.

Fans der ZDF-Show „Bares für Rares“ dürfte das neue Gesicht am Händler-Tisch schon aufgefallen sein. Am 13. Oktober gab der Niederländer Jos van Katwijk sein Debüt bei der beliebten Trödel-Show. In seiner Heimat ist er bereits durch seinen Auftritt in der Show „"Cash or Trash" bekannt. Kollege Horst Lichter begrüßte den Neuzugang auf Holländisch, was Katwijk mit den Worten „Schön gemacht, aber ich spreche einwandfrei Deutsch“ kommentierte.