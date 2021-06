„Handstand-Lucki“ : „Bares für Rares“-Händler Ludwig Hofmaier verlässt Kult-Show

Düsseldorf „Bares für Rares“-Händler Ludwig „Lucki“ Hofmaier hat die ZDF-Sendung verlassen. Die letzte Show mit dem Bayer ist bereits im vergangenen Jahr abgedreht worden.

Er ist eines der Urgesteine der ZDF-Sendung „Bares für Rares“: Ludwig „Lucki“ Hofmaier. Der Händler aus Bayern ist nicht mehr Teil der Fernsehshow um Moderator Horst Lichter. Aufmerksamen Fans wird das schon länger aufgefallen sein, denn „Lucki“ ist bereits seit gut einem Jahr nicht mehr auf den Bildschirmen zu sehen gewesen. Das ZDF bestätigte auf Nachfrage der Nachrichtenagentur teleschau, dass die letzte Sendung mit Hofmaier bereits Ende Juni 2020 ausgestrahlt wurde. In dieser Folge hatte er eine Klavierlampe für 170 Euro gekauft. Gedreht wurde diese Episode demnach im März 2020, also vor der Corona-Krise. Hofmaiers Ausstieg sei in beidseitigem Einvernehmen vereinbart worden, hieß es seitens des ZDF gegenüber teleschau.