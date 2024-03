Biographie Das ist Barbara Schöneberger

Nach 10 Semestern brach Schöneberger das Studium zugunsten des Fernsehens ab. Sie moderierte die „Weck up Show", die am Sonntagmorgen auf Sat.1 lief. Mit „Blondes Gift“ entwickelte sie eine eigene Talkshow, die über mehrere Jahre lief. Ihre "Schöneberger Show" im ZDF wurde hingegen nach 17 Folgen eingestellt. Seitdem ist die gebürtige Münchenerin immer wieder in Fernsehformaten zu sehen.