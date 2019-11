Preisverleihung in Baden-Baden : Bambi 2019 – das müssen Sie zum Medienpreis wissen

Baden-Baden Es ist wieder soweit: Am 21. November 2019 werden die Bambis zum 71. Mal vergeben. Das glamouröse Event wurde in diesem Jahr von Berlin nach Baden-Baden verlegt. Das müssen Sie zur Preisverleihung wissen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit 1948 wird der Medienpreis „Bambi“ vom Burda-Verlag vergeben - und in diesem Jahr an einem anderen Ort. Zur 71. Preisverleihung haben sich die Veranstalter das Festspielhaus in Baden-Baden ausgesucht. Wer nominiert ist, wann die Preisverleihung im Fernsehen übertragen wird und wer in der Jury sitzt, haben wir zusammengefasst.

Wann findet die Bambi-Verleihung 2019 statt?

Die Preisverleihung ist am 21. November. Um 20.15 Uhr geht es offiziell los.

Wo findet die Bambi-Verleihung 2019 statt?

In diesem Jahr haben sich die Veranstalter das Festspielhaus in Baden-Baden als Veranstaltungsort ausgesucht. Der Theatersaal dort verfügt über 2.500 Plätze und den Veranstaltern zufolge über eine herausragende Akustik. Es ist das größte Opernhaus Deutschlands. In den Vorjahren wurden die Bambis im Berliner Stage Theater verliehen.

In welchen Kategorien wird der Bambi verliehen?

In jedem Jahr variieren die Kategorien, in denen der Bambi verliehen wird, ein wenig. Die wohl bekannteste Kategorie ist der Publikumspreis, bei dem die Zuschauer entscheiden können, wer die begehrte Auszeichnung erhält. Daneben werden Bambis unter anderem in folgenden Kategorien verliehen:

Schauspielerin national

Schauspieler national

Film national

Publikums-Bambi

Charity-Bambi

Musik national

Sport-Bambi

Die Nominierungen für den Bambi 2019

Schauspielerin national

Jella Haase in „Die Goldfische“ und „Das perfekte Geheimnis“

Luise Heyer in „Der Junge muss an die frische Luft“ und „Das schönste Paar“

Alexandra Maria Lara in „Und der Zukunft zugewandt“

Schauspieler national

Alexander Fehling in „Beat“, „Gut gegen Nordwind“ und „Das Ende der Wahrheit“

Bjarne Mädel in „How to Sell Drugs Online (Fast)“, „25 km/h“ und „Was uns nicht umbringt“

Uwe Ochsenknecht in „Ich war noch niemals in New York“

Schauspiel international

Naomi Watts

Film national

25 km/h

Der Junge muss an die frische Luft

Das perfekte Geheimnis

Publikums-Bambi

Max Giesinger

Lena Meyer-Landrut

Nico Santos

Charity-Bambi

Königin Mathilde von Belgien

Musik national

Sarah Connor

Sport-Bambi

Leichtathlet Niklas Kaul

Schwimmer Florian Wellbrock

Shootingstar-Bambi

Shirin David

Wer sitzt in der Bambi-Jury?

Eine Jury wählt vorab in einigen Kategorien Gewinner unter den Nominierten aus. In der Jury sitzen nach Angaben des Veranstalters Chefredakteure des Hauses Burda gemeinsam mit externen Experten aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen.

Philipp Welte (Burda Vorstand)

Patricia Riekel ( Herausgeberin BurdaStyle)

Martin Bachmann (Sony Pictures)

Lutz Carstens (Chefredakteur TV SPIELFILM)

Nico Hofmann (Produzent UFA)

Stefan Kobus (Chefredakteur SUPER ILLU)

Karlheinz Kögel (Medienunternehmer)

Peter Maffay (Sänger)

Eva Padberg (Topmodel)

Kai Pflaume (Moderator)

Robert Pölzer (Chefredakteur BUNTE)

Robert Schneider (Chefredakteur FOCUS)

Kerstin Weng (Chefredakteurin INSTYLE)

Sarah Wiener (TV-Köchin)

Kai Winckler (Chefredakteur FREIZEIT REVUE)

Wer sind die Bambi-Gewinner 2019?

Wer gewinnt in der Kategorie „Schauspieler national“? Welcher Star holt sich den Publikums-Bambi? Und welcher Athlet setzt sich im Rennen um den Sport-Bambi durch? Hier finden Sie alle Gewinner des Bambi 2019.

So können Sie den Bambi live im TV oder Stream verfolgen:

Das Erste und „One“ übertragen die Bambi-Verleihung am 21. November ab 20.15 Uhr live. Auch über die ARD-Mediathek ist der Livestream abrufbar.

Gibt es eine Wiederholung der Show?

Die Wiederholung überträgt die ARD beinahe im Anschluss, am 22. November um 1.25 Uhr, auf „One“ läuft die Wiederholung schon um 0.55 Uhr.

Wer waren die Preisträger 2018?

Im vergangenen Jahr in Berlin haben nationale und internationale Promis, Schauspieler und Musiker den Bambi erhalten. Für Musik National wurde Mark Forster ausgezeichnet. den Publikumspreis gewann der deutsche Singer-Songwriter Michael Schulte. Penélope Cruz wurde in der Kategorie Schauspielerin International ausgezeichnet. Der Überraschungs-Bambi ging an Moderatoren-Legende Thomas Gottschalk. Hier finden Sie die Bambi-Gewinner 2018.

(zim)