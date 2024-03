Finale bei den „Bachelors“ Ein Blinder und die letzte Rose

Ganz gut funktioniert hat allerdings das neue RTL-Format „Die Bachelors“, das statt einem gleich zwei Herren in den Mittelpunkt eines amourösen Auswahlverfahrens stellte, das immer noch steinzeitlich anmutet und trotzdem viele Fans hat. Sebastian aus Hamburg und Dennis aus dem Allgäu kamen als Konkurrenten und gingen als Freunde, zwei Schmecklecker im Garten der süßen Früchte, allerdings von sehr unterschiedlicher Gemütslage. Während Sebastian sich in seiner eigenen Kompliziertheit verstrickte, glänzte Dennis mit einer jungsiegfriedhaften Unbeschwertheit, die viele Damen in seinem Team entzückte. Dass er am Ende der Düsseldorferin Katja die letzte Rose gab und beide hinterher erklärten, sie seien trotz Fernbeziehung immer noch ein Paar, war nicht ganz zur Freude der sieglosen Finalistin Rebecca, die schon früh an die letzte Rose geglaubt hatte.