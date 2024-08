Ehemalige „Bachelorette“ Sind Sharon Battiste und Jan Hoffmann wieder zusammen?

Jan Hoffmann postete zudem in seinen Storys ein Foto der beiden Arm in Arm an einem Strand, das er mit den Worten „Das ist glaube ich die wichtigste Nachricht“ betitelte. Die beiden wollten zusammen verreisen, wie Battiste in ihren Stories verriet. „Ich glaube, uns erwarten viele aufregende Dinge“, sagte die Schauspielerin.