„Wir haben einen Fehler gemacht“ „Bachelorette“-Gewinner Fynn zieht bei Jennifer Saro aus

Doch der Auszug bedeutet nicht gleichzeitig auch das Liebes-Aus der beiden. Das machten beide in einem Statement bei Instagram deutlich: „Wir haben entschieden, dass es unserer Beziehung einfach nicht gutgetan hat, so früh zusammenziehen. Wir haben da einen Fehler gemacht“. Fynn suche jetzt eine Wohnung in seiner Heimatstadt Lüneburg, beide wollen ihre noch junge Beziehung zunächst „festigen“, bevor sie erneut über eine gemeinsame Wohnung nachdenken.