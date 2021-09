Finale der RTL-Show : „Es ist nicht leicht, Bachelorette zu sein“

Köln „Bachelorette“ Maxime hatte es nicht leicht: Die beiden Männer, die sie interessierten, gingen freiwillig – und die anderen begeisterten sie nicht gerade. Fans der Sendung mutmaßen darum vor dem Finale: Geschichte wiederholt sich.

Es war ein Mini-Skandal in einer rosaroten Fernsehwelt. Ein Moment, in dem die echte Welt zu sehen war hinter der bröckelnden Fassade aus kitschigen Sonnenuntergängen, Kerzen und roten Schnittblumen: 2020 konnte RTL-„Bachelor“ Sebastian Preuss sich nicht dazu durchringen, einer der beiden übrig gebliebenen Kandidatinnen seine letzte Rose auszuhändigen. Zu wenig Gefühle, zu wenig Begeisterung. Und diese Geschichte könnte sich in diesem Jahr bei der „Bachelorette“ wiederholen, mutmaßen Fans vor dem Finale an diesem Mittwoch im linearen Fernsehen (RTL, 15. September, 20.15 Uhr).