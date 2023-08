Gewinner steht fest Dieser „Bachelorette“-Kandidat bekommt die letzte Rose von Jennifer Saro

Für Fynn heißt es dagegen: „Ich möchte Dir von Herzen die letzte Rose geben, weil ich mich auch in Dich verliebt habe.“ Was viele Zuschauer bereits längst erahnt hatten, kann Jennifer Saro in den letzten Minuten der Show also endlich aussprechen. Fynn habe ihr über die acht Folgen hinweg das Gefühl gegeben, dass seine Gefühle echt sind und er auch bereit ist für ihren Mama-Alltag. Sie scheint sie also gefunden zu haben, die „Nadel im Boyhaufen“, wie es in der ersten Folge der Staffel hieß.