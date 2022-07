„Bachelorette“ 2022 : Ist Sharon noch mit ihrem Auserwählten zusammen?

Düsseldorf Eine lange Reise liegt hinter der Bachelorette Sharon Battiste. In Thailand lernte sie über mehrere Wochen 20 verschiedene Männer kennen, doch nur für einen gab es am Ende eine Rose. Ob Sharon jetzt noch mit ihrem Auserwählten zusammen ist?

Es ist der Abend der ganz großen Gefühle. Hoch oben über den Dächern Bangkoks empfängt Bachelorette Sharon die letzten beiden Kandidaten der aktuellen Staffel: Lukas und Jan. Hier muss sie ihre Entscheidung treffen: Wer bekommt die letzte Rose? Zusammen lassen sie die gemeinsame Zeit in Thailand noch einmal Revue passieren und Sharon gesteht ihre Gefühle. Doch für einen der beiden „ein kleines bisschen mehr“, wie sie Lukas gesteht. Und somit fällt die Entscheidung auf Jan, der überglücklich die letzte Rose entgegen nimmt. Doch sind die beiden auch nach Ende der Sendung noch zusammen?

„Die Bachelorette“ 2022 : So schockiert reagierten die Zuschauer auf Sharons Entscheidung im Finale

Bis diese Frage beantwortet werden kann, müssen sich die Zuschauer jedoch noch etwas gedulden. Denn erst die große Wiedersehensshow wird Aufschluss darüber geben, was aus der Bachelorette und dem Sieger geworden ist. Das Wiedersehen läuft am 28. Juli im Live-Stream bei RTL+ und im TV direkt im Anschluss an das Finale. Dabei wird erstmals seit neun Staffeln nicht Frauke Ludowig das Wiedersehen moderieren. Stattdessen fühlt Sophia Thomalla den Kandidaten und der Bachelorette auf den Zahn.