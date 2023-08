„Die Bachelorette“ 2023 - Halbfinale Diese beiden Männer stehen im „Bachelorette“-Finale

Selbstverständlich stand auch in dieser Staffel ein Kennenlernen mit der Familie auf dem Programm. Jennifers Mutter Sabine war zu diesem Anlass nach Thailand gereist. Sie bemerkte schnell, dass ihre Tochter einem Kandidaten besonders zugeneigt ist: Adrian. Ihrer Meinung nach ist der 27-jährige Aachener aber etwas zu exzentrisch und aufgedreht. Auch Jesaia bekam sein Fett weg. Die Tatsache, dass er als Student nicht wirklich viel Zeit für Jennifer hätte, kam bei beiden Frauen nicht gut an. Und so entschied sich die Bachelorette schweren Herzens, ihn in der Nacht der Rosen heimzuschicken. Für Adrian und Fynn gibt es im Finale ein Wiedersehen mit ihren Familien. Und die Entscheidung, wer der neue Mann im Leben von Jennifer und „Keksi“ wird.