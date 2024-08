Staffelstart im August Das ist die neue „Bachelorette“ Stella Stegmann

Bekannt ist die Münchnerin aus der Netflix-Serie „Too Hot to Handle“. In dieser Show lernte Stella Stegmann erst Tobi Klein kennen – die Beziehung ging nach der Sendung allerdings auseinander. Dann die Überraschung: Stella Stegmann machte die Beziehung mit der Kandidatin Anna Strigl öffentlich. Die beiden küssten sich bereits in der Sendung – obwohl das bei „Too Hot to Handle“ verboten ist. Jede Form von Körperkontakt wie Küssen, Selbstbefriedigung oder Sex kostet die Gruppe Geld, das den Teilnehmern vom Gewinn abgezogen wird.