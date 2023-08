“Bachelorette“-Wiedersehen 2023 Sind Fynn und Jennifer Saro noch zusammen?

„Ich möchte Dir von Herzen die letzte Rose geben, weil ich mich auch in Dich verliebt habe“ - mit diesen Worten besiegelte Bachelorette Jennifer Saro am vergangenen Mittwoch die Romanze zwischen ihr und Kandidat Fynn. Kein Wunder, denn bereits im Vorfeld der Show galt der Influencer als heißer Favorit auf den Sieg. Fans hatten Fynn und die Bachelorette gemeinsam in Berlin gesehen und auch die Instagram-Stories des Paares deuteten eine Beziehung an.