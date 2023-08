Finalisten im Favoriten-Check Wer gewinnt das Herz von „Bachelorette“ Jennifer Saro?

Knapp vier Wochen ist es her, dass sich 22 mutige Junggesellen in ein aufregendes Liebesabenteuer stürzten. Um das Herz von Bachelorette Jennifer Saro zu erobern, reisten sie nach Thailand und stellten sich dort allerhand Herausforderungen. Unter der Sonne von Amphoe Takua Thung wurde ausgiebig gebuhlt, geflirtet und gestritten. Zwei Kandidaten warfen freiwillig das Handtuch, 17 wurden von der Bachelorette aus dem Rennen gekickt. Am Ende zogen zwei Männer ins Finale ein.