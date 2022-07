Yannick (27) wünscht sich nach fünf Jahren Singleleben, endlich die Frau fürs Leben zu finden. Sein Wunsch ging nicht in Erfüllung. In Folge 3 ging er leer aus. „Ich konnte mich nicht öffnen. Ich war doch noch nicht so bereit. Ich glaube ich hätte in den nächsten Wochen mir und ihr nur was vorgemacht“, reflektiert er die vergangenen Wochen.