RTL Dating-Show : Bachelorette 2022: Welche Kandidaten sind raus? Wer ist noch dabei?

Düsseldorf Sharon Battiste ist die Bachelorette 2022. Unter den 20 Kandidaten kann sich die 30-jährige Wahl-Kölnerin ihren Herzensmann aussuchen. Welche Männer der neunten Staffel noch dabei sind und wer auf seine Rose zum Ende der Show verzichten musste. Ein Überblick.

In der neunten Staffel der RTL-Dating-Show Bachelorette begibt sich Sharon Battiste auf die Suche nach ihrem Traummann. Einigen dürfte die Bachelorette aber bereits ein Begriff sein: Sharon hat in der Reality-Soap "Köln 50667" mitgespielt und arbeitet außerdem als Model und Influencerin. „Ich glaube das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe“, sagt die 30-jährige Wahl-Kölnerin selbst über ihre Teilnahme an der Show.