„Bachelorette“ 2022 : Ist Sharon noch mit ihrem Auserwählten zusammen?

Düsseldorf Eine lange Reise liegt hinter der Bachelorette Sharon Battiste. In Thailand lernte sie über mehrere Wochen 20 verschiedene Männer kennen, doch nur für einen gab es am Ende eine Rose. Ob Sharon jetzt noch mit ihrem Auserwählten zusammen ist?

In der großen Wiedersehensshow am Donnerstagabend, die nach dem Finale ausgestrahlt wurde, gab es endlich eine Antwort darauf. So stellte Sophia Thomalla, die statt Frauke Ludowig das Wiedersehen moderierte kurz vor Ende die alles entscheidende Frage. Und die eindeutige Antwort der beiden: Ja! Sie sind noch ein Paar. Sharon versicherte, dass sie sehr glücklich mit ihrem Partner Jan sei, jedoch auch Angst vor dem Alltag habe. So sind die beiden noch nicht sehr weit in der Beziehung und einen Streit gab es bisher auch nicht. Auch „Ich liebe dich“ haben sie noch nicht zueinander gesagt.