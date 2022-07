RTL-Kuppelshow : Diese zehn Bachelorette-Kandidaten kämpfen jetzt noch um das Herz von Sharon

Düsseldorf Die heiße Phase beginnt: Nur noch zehn Männer sind im Rennen um das Herz von Bachelorette Sharon. Wer noch dabei ist und wie die Männer die Bachelorette von sich überzeugen wollen.

„Jetzt sind noch die Hälfte der Männer hier und die Bilder in meinem Kopf gehen los“, läutet die Bachelorette Sharon die neue Folge ein. Mit dem Ausscheiden von Basti und Tim in Folge vier sind nämlich nur noch zehn Männer dabei, die um die Gunst von Bachelorette Sharon kämpfen. Von Stripper über den Floristen bis hin zum Polizisten ist alles dabei. Wer erobert das Herz von Sharon?

Die letzten zehn Kandidaten

Noch auf eine Rose hoffen kann unter anderem Hannes. Der Polizist aus Hamburg kam Sharon bisher zwar noch nicht so nahe, hofft aber trotzdem sie mit seiner offenen, humorvollen Art von sich zu überzeugen. Ein weiterer Kandidat der hoffen darf ist Jan. Zwischen dem Floristen aus Hannover und der Bachelorette hat es bereits gefunkt und Küsse wurden ausgetauscht. Hat er ein leichtes Spiel? Mindestens genauso gut versteht sich Sharon mit Emanuell und Lukas. Beide kamen Sharon schon näher und man darf gespannt sein, was sich noch für die beiden Kandidaten ergibt.

Ebenfalls noch im Rennen um die letzte Rose sind Steffen, Stas und Tom B. Sie gingen bisher zwar noch nicht auf Tuchfühlung mit Sharon, können in der neuen Folge aber dennoch zeigen, wie ernst sie es mit der Rosenlady meinen. Auch der 25-jährige Umut aus Ravensburg hat noch eine Chance auf die nächste Rose, genauso wie Alexandros und Nachrück-Kandidat Dominik.

Was die Kandidaten ausmacht und wie sie das Herz von Sharon erobern wollen, erfahren Sie in der Bildergalerie.