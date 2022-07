Er kam in der vergangenen Folge endlich mehr aus sich heraus, überwand seine Schüchternheit. Dies blieb auch Sharon nicht verborgen und lud ihn prompt zum Einzeldate ein, wo es zwischen den beiden knisterte. Und es kam sogar noch besser für Alexandros: Er erhielt direkt eine Rose und kam so in die nächste Runde. Gute Chancen also, um es bis ins Finale und in das Herz von Sharon zu schaffen.