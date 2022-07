Patrick (35) "Abenteuer ist mein zweiter Vorname."

Für eine Liebesreise nach Thailand lässt der Bezirksleiter im Außendienst aus Fürth alles stehen und liegen. Als Abenteurer hat er bereits viel erlebt: In Ägypten gelebt, in Marokko und Work &Travel in Australien gemacht - es fehlt nur noch die richtige Frau an seiner Seite. Mit der „Bachelorette“ hofft er auf eine Frau zu treffen, die optisch eine Mischung aus Sophia Thomalla und Sylvie Meis ist. Auf was er bei ihr achten wird?: "Ihr Gesicht, das Strahlen in den Augen und eine positive Ausstrahlung."