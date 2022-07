RTL-Kuppelshow : Bachelorette 2022 - Sendetermine für TV, Stream & RTL+

Düsseldorf Seit Mitte Juni läuft die diesjährige Staffel von „Die Bachelorette“. Diesmal geht die 30-jährige Kölnerin Sharon Battiste auf die Suche nach ihrem Traummann. Wann die Sendung ausgestrahlt wird und wo Sie die Kuppelshow sehen können.

Sharon Battiste ist „Die Bachelorette“ 2022. Die 30 Jahre alte Wahl-Kölnerin mit jamaikanischen und deutschen Wurzeln begibt sich seit dem 15. Juni auf die Suche nach ihrem Traummann. Erstmals wurde die Staffel in Thailand gedreht, die vorherigen Drehorte waren unter anderem in Spanien, Portugal und zuletzt Griechenland, wo sich Maxime Herbord als Bachelorette 2021 für Kandidat Raphael Fasching entschied. Nun wird Sharon in ihre Fußstapfen treten und aus 20 Männern am Ende jeder Folge entscheiden, wer eine Rose bekommt.