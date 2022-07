Für ihn scheinen die Chancen auf den Sieg nicht schlecht zu stehen, denn er war der erste der Kandidaten, der Sharon näher kam. „Jan ist als erster ausgestiegen und seitdem wusste ich, ok mit Jan möchte ich noch daten“, so Sharon über den Kandidaten. Auf dem Einzeldate kam es schließlich zu innigen Küssen und auch in den darauf folgenden Wochen schien die Luft zwischen den beiden wie elektrisiert. „Ist schlimm mit dir, ehrlich. [...] Immer diese Knutsch-Gefahr“, sagte sie zu Jan etwas abseits der anderen Teilnehmer in einer Nacht der Rosen.