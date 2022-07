Kandidaten, Drehort, Livestream : Die wichtigsten Infos zu „Die Bachelorette“ 2022

Düsseldorf Die Bachelorette ist zurück! Woher kennt man die neue Rosendame Sharon Battiste? Welche Männer kämpfen um ihr Herz? Wo läuft die Show im TV und im Stream? Hier finden Sie alle Infos rund um die Sendung.

Was ist das Konzept der Kuppelshow „Die Bachelorette“?

Bei der RTL-Flirtshow „Die Bachelorette“ vergibt eine Single-Frau jede Woche Rosen an die Teilnehmer, die sie interessieren – wer keine bekommt, muss die Show verlassen. Vier Männer bekommen gegen Ende der Sendung die Möglichkeit, der Bachelorette ihr Zuhause vorzustellen. Die zwei Finalisten lernen schließlich auch die Mutter der Bachelorette kennen, ehe sie sich für einen Kandidaten entscheidet.

Wer ist die neue Bachelorette Sharon Battiste?

Das sei das Verrückteste, was sie je gemacht habe, sagt Sharon Battiste vor ihrer Teilnahme bei der neuen Staffel von „Die Bachelorette“. Die gelernte Bürokauffrau kommt aus Köln. Und sie bringt Erfahrung aus dem TV-Geschäft mit: Sie spielte in der TV-Serie „Köln 50667“ die Rolle der Bo, verließ die Sendung nach drei Jahren und will sich auf ihren Job als Model konzentrieren. Zudem teilt sie Eindrücke aus ihrem Leben mit mehr als 130.000 Followern auf Instagram.