Bachelorette 2021 : Rosenvergabe der RTL-Kuppelshow startet im Juli

Köln Bald geht es wieder los: 20 junge Männer kämpfen um das Herz der neuen Bachelorette Maxime Herbord. Im Fernsehen starten die Folgen am 14. Juli. Online geht es jedoch schon früher los.

Die neue und damit achte Bachelorette Maxime Herbord kommt aus Aachen und hat schon viel Erfahrung in Sachen Dating-Show - doch nun tritt sie selbst in den Mittelpunkt. Ab dem 14. Juli können die Zuschauer sich auf die Sendung freuen - dann läuft sie immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL. Direkt parallel wird die Show dann auch im RTL-Livestream auf TVNow zu sehen sein. Kunden von TVNow Premium können die „Bachelorette“ bereits sieben Tage eher sehen, bereits am 7. Juli wird die Folge im Stream verfügbar sein.