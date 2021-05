Rosen werden bei RTL ab Sommer verteilt : Maxime Herbord ist die Bachelorette 2021

Köln Von der Rosen-Empfängerin zur Rosen-Geberin: Die neue Bachelorette steht fest. Sie war früher schon einmal Kandidatin beim „Bachelor“, stieg damals jedoch freiwillig aus.

Die neue Bachelorette heißt Maxime Herbord, kommt aus der Nähe von Aachen und bezeichnet sich selbst als kreative Chaotin. Das teilte der Fernsehsender RTL am Mittwoch in Köln mit. Die 26-Jährige freut sich auf das Abenteuer in der Kuppelshow. „Ich bin vielleicht nicht die Sex-Granate wie andere Bachelorettes vor mir. Aber dafür bringe ich ganz viel Humor und Sympathie mit“, verspricht sie in einem ersten Interview, das RTL auf seiner Internetseite veröffentlicht hat.