RTL-Kuppelshow : Das passiert in Folge 5 von „Die Bachelorette“

Foto: dpa/TVnow 4 Bilder Das ist die neue Bachelorette 2021

Köln Die 26 Jahre alte Maxime Herbord sucht in der achten Staffel „Die Bachelorette“ ihren Mr. Right. Was sie mit den 20 Kandidaten erlebt und alle weiteren Neuigkeiten rund um die RTL-Kuppelshow finden Sie hier.

+++ 11. August +++

Am Mittwochabend gibt’s bei „Die Bachelorette“ eine Disney-Sonderausgabe des Kuppel-Fernsehens. So kommt es einem als Zuschauer zumindest vor – bei dem kindischen bis tierischen Verhalten des Protagonisten von Folge fünf. Hier geht’s direkt zur TV-Kritik.

+++ 29. Juli +++

Nachdem Favorit Dario die Show in der letzten Woche verlassen musste, folgt in dieser Woche schon der zweite - und zwar freiwillig. Da die Reihe der Kandidaten überraschend schnell geschrumpft ist, ziehen direkt zwei neue in die Villa. Ob sie bei Maxime Herbord punkten können?

+++ 21. Juli +++

Nachdem die Männer ihre Villa bezogen haben, steht für den ersten von ihnen schon ein Einzeldate an. Auf zwei Gruppendates lernt Maxime außerdem zunächst fünf Männer bei einem Ausritt und später acht Männer bei einer Talentshow besser kennen. Doch schließlich verlassen mehr Kandidaten die Show als gedacht.

+++ 14. Juli +++

Bereits die Start-Episode zeigt uns, dass sich die Pubertät des Mannes im besten Fall allmählich ausschleicht, häufig jedoch in einen ewigen Kreislauf mündet – in ein unheilbares Leiden, das freilich in keiner Krankenakte auftaucht. Dass die Pubertät bei Männern chronisch wird, erlebt man in auffälligen Verschleppungen in der Entwicklung, die allerdings keine Schmerzen, keine Pein bereiten.

+++ 13. Juli 2021 +++

Morgen ist es soweit. Bachelorette lernt die Anwärter auf die letzte Rose kennen. Worauf Maxime Herbord bei Dates achtet, und welche Erfahrungen sie dabei schon in der Vergangenheit gemacht hat, erfahren Sie im Video.

+++ 24. Juni 2021 +++

Das sind die Kandidaten bei der „Bachelorette“

20 Männer kämpfen um das Herz von Maxime Herbord, um von ihr die letzte Rose zu ergattern. Die diesjährigen Teilnehmer des RTL-Dating-Formats kommen aus ganz Deutschland und Das sind die diesjährigen Kandidaten.

+++ 26. Mai 2021 +++

Maxime Herbord ist die neue Bachelorette

Sie selbst bezeichnet sich als kreative Chaotin, als liebevoll und aufmerksam beschreiben sie ihre Liebsten: Maxime Herbord ist die Bachelorette 2021. Die 26-Jährige kennt sich im Kampf um die Rose aus. 2018 war die Kommunikationsdesignerin aus Herzogenrath bereits Kandidatin bei „Der Bachelor“. Ab dem 14. Juli dreht sie bei „Die Bachelorette“ nun den Spieß um. Mehr zu Maxime Herbord lesen Sie hier.

(ahar)