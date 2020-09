Kuppelshow : RTL verkündet Staffelstart von „Die Bachelorette“ 2020

Köln Trotz der Corona-Pandemie müssen die Zuschauer der RTL-Kuppelshows auch in diesem Jahr nicht auf sie verzichten. Nun verkündete der Kölner Sender, ab wann die neue Bachelorette Melissa Damilia auf Männerfang gehen wird.

Fans des Kuppel-Fernsehens sollten sich diesen Tag rot im Kalender markieren: Am Mittwoch, 14. Oktober, startet die neue Staffel von „Die Bachelorette“. Das gab RTL jetzt bekannt. Es ist die erste von insgesamt acht Folgen, in denen Melissa Damilia versuchen wird, unter 20 Männern den einen zu finden, an den sie die letzte Rose und damit ihr Herz verschenkt. Verfolgen können die Zuschauer ihre Suche nach der großen TV-Liebe sowohl bei RTL als auch beim Streamingdienst TV Now.