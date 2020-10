Neue Staffel : Bachelorette 2020: Melissa Damilia im Porträt

Melissa Damilia ist die neue „Bachelorette 2020“. Doch die schöne Junggesellin ist schon etwas länger bekannt und hat sogar einen berühmten Sänger gedatet. Hier erfahren Sie alle wichtigen Infos zur „Bachelorette 2020“.

Am 14. Oktober 2020 ist „die Bachelorette “ in die neue Runde gestartet. Die hübsche Junggesellin, die in dieser Staffel die Rosen verteilen wird bis sie ihren Traummann gefunden hat, ist Melissa Damilia . Melissa ist jedoch keine Unbekannte.

Melissa Damilia im Profil

Die Bachelorette wurde am 7. Oktober 1995 in der baden-württembergischen Herrenberg als Melissa Dahm geboren. Die 24-Jährige wuchs mit ihren Geschwistern in ihrer Heimat auf und besuchte dort auch die Schule. Mittlerweile wohnt Melissa Damilia in Stuttgart und hat vor ihrer TV-Karriere als Drogistin und Haar- und Make-up-Stylistin gearbeitet.