Marco arbeitet als Fitness- und Gesundheitstrainer, lebt in München und ist 26 Jahre alt. Marco ist amtierender Mister Bayern und schaffte es bei der Bachelorette 2019 bis ins Halbfinale. Dort entschied sich Gerda Lewis für Keno und Tim. Da beim letzteren Kandidaten aber am Ende des Halbfinals nicht sicher war, ob er die Rose annimmt, steht noch nicht gänzlich fest, ob Marco raus ist oder nicht. Sollte Tim die Rose ablehnen, scheint es aber unrealistisch, dass Marco die mögliche Rose nachträglich in Empfang nimmt.