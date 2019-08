„Die Bachelorette“ : Alle Infos zur Show - Kandidaten, Drehort, Livestream

Düsseldorf Die Bachelorette ist zurück! Männer sind wieder auf der Jagd nach einer Frau. Wer sind die Kandidaten? Wo läuft die Show im Stream? Hier finden Sie alle Infos rund um die Sendung.

In der RTL-Serie wollen nun 20 Single-Männer in Griechenland das Herz der Kölnerin erobern. „Ich will keinen Pantoffelhelden“, sagte sie laut Mitteilung. Und sie kündigte an: „Mit mir kann's auch mal turbulent werden, denn ich weiß, was ich will – und das zeige ich auch!“ Trotzdem habe sie es aber auch gerne, wenn der Mann in der Beziehung das Sagen hat.