Jetzt also doch : „Bachelor“ Niko und zweitplatzierte Kandidatin Michèle outen sich als Paar

Taten sich beim „Bachelor“ schwer, jetzt sind sie ein Paar: Michèle und Niko, Foto: RTL TV NOW

Köln Die Gerüchteküche brodelte seit dem legendären Halbfinale beim RTL-„Bachelor“. Sind Niko und Michèle ein Paar? Am Freitag gaben die beiden nun offiziell eine Antwort. Spoiler: Ja, sie sind zusammen.

Es war ein ewiges hin und her zwischen „Bachelor“ Niko Grieser und der Kandidatin Michèle de Roos in der letzten Staffel der Kuppel-Sendung bei RTL. Erst schickte er sie im Halbfinale nach Hause, dann holte er sie wieder in die Sendung, um sich schließlich im Finale wieder gegen sie und für Kandidatin Mimi zu entscheiden. Wenige Wochen nach dem Ende der Sendung haben sich am Freitag Niko und Michèle nun doch als Paar auf Instagram gezeigt.

Griesert schrieb: „Ohne Kameras, ohne Mikrofone. Wir haben uns die Zeit genommen, uns ohne all diese Dinge kennenzulernen. Wie echt ist es? Wie harmonieren wir im Alltag? Passt es wirklich...? Und es passt verdammt gut :)“ Und weiter heißt es in dem Instagram-Post: „Du bist stark, wenn ich schwach bin. Bist mutig, wenn ich Zweifel habe. Du hast immer zu mir gehalten. Egal was war, was ist oder was kommen wird. Du hast mir den Rücken gestärkt, Verständnis gezeigt und mir dein Herz geschenkt. Ich hatte mich immer gefragt, wie es wäre, hätten wir uns vor der Show getroffen. Jetzt weiß ich es.“

Auch Michèle de Roos veröffentliche auf Instagram einen Beitrag, in dem sie die Beziehung öffentlich machte. „ Ich habe auf jemanden gewartet, der nicht nur am Anfang aufmerksam und respektvoll ist, sondern besonders dann, wenn es schwierig wird. Der sich zu mir bekennt und an mich glaubt. Immer und immer wieder. Der nicht perfekt ist, sondern einfach nur echt. Nämlich jemanden, der Liebe wie „nach Hause kommen“ anfühlen lässt“, schrieb sie und gab als Ortsmarke „Zuhause“ an.

Immer wieder waren nach dem Ende der Sendung Gerüchte über eine Beziehung der beiden entstanden, beim großen Wiedersehen bei RTL sagte Niko, dass er darüber in diesem Rahmen der Sendung nicht sprechen wolle und heizte die Gerüchteküche erwartungsgemäß weiter an. Und so machten die beiden munter weiter. In einem RTL-Interview machten die beiden anschließend klar, dass sie nicht zusammen seien. Ganz ausgeschlossen schien eine gemeinsame Zukunft aber nicht zu sein. „Wenn man jemandem eine Blume nicht gibt, dann hören die Gefühle ja nicht direkt auf“, erklärte der 30-Jährige Griesert. Und auch Michèle gestand: „Ich habe immer noch ein bisschen was für ihn übrig.“ In einer Fragerunde bei Instagram sagte sie weiter: „Sofern es zwischen uns beiden irgendwo passen würde, dann wäre ich die Letzte, die Niko keine zweite Chance geben würde“. Das habe für sie nichts mit Naivität oder fehlendem Stolz zu tun. „Wenn es einfach zwischen zwei Menschen passt, ist es ganz egal, was in der Vergangenheit vorgefallen ist“, ergänzte die 27-Jährige. „Er ist ein toller Mann“, betonte Michèle. Nun ist die Nachricht raus. Die beiden sind ein Paar.

(mja)