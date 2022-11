„Bachelor in Paradise 2022“ : Zwischen zwei Kandidaten kommt es heimlich zum Kuss

Diese Kandidaten sind beim „Bachelor in Paradise" 2022 dabei

Düsseldorf Es ist wieder soweit: Bei „Bachelor in Paradise“ suchen ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Teilnehmer nach der großen Liebe. Obwohl zwei Kandidaten sich schon Lover angelacht haben, kommt es zwischen ihnen heimlich zum Kuss.

+++ 17. November +++

Die dritte Folge im Paradies startet mit einem Neuzugang: Michi, der 2017 bei der Bachelorette teilgenommen hat und 2018 und 2019 bereits bei „Bachelor in Paradise“ war. Doch der Überraschungsgast weiß, dass er kein unbeschriebenes Blatt ist, selbstironisch kommentiert er „Ich bin der Menderes von Bachelor in Paradise.“ Stephie, die ja eigentlich mit Leon angebandelt hat, von ihm aber keine Aufmerksamkeit bekommt, findet Michi sofort gut und führt ihn in der Villa herum. Michi findet Stephie von Anfang an auch sympathisch: „Ne Hübsche und auch ne ganz Nette“, bekennt er. Leon hat dagegen nichts einzuwenden: „Konkurrenz belebt das Geschäft“, ist er sich sicher.

Doch Stephie sucht später noch mit ihm das Gespräch, denn seit deren Date ist er ihrer Ansicht nach auf Distanz gegangen und es hat einen kleinen Knacks gegeben: „Du schenkst mir nicht mehr diese Aufmerksamkeit wie du es davor gemacht hast“, klagt sie. Und Leon wirft ihr seine immer stärker werdenden Gefühle als Begründung hin, doch wirklich verstehen tut Stephie ihn nicht. Er möchte das Paradies verlassen, wenn sie sich gegen ihn entscheidet. Aber wirklich charmant verhält er sich auch nicht gerade. Sie braucht Zeit, über alles nachzudenken.

Shakira hat auch ein Auge auf Michi geworfen, doch Tom, mit dem sie angebandelt hat, markiert gleich mal das Revier. Das findet Shakira blöd, denn die möchte sich nicht so fest binden und schauen, was sonst noch so für sie drin ist. Bei der Pool Party, die am Abend ansteht, verschwinden Leon und Shakira auf ein Wort. Shakira beschwert sich, dass Leon kein Interesse an ihr gezeigt habe, obwohl der versichert, dass welches da ist. „Mach doch mal was Leon“, befiehlt sie und als die beiden gerade wieder zu den anderen gehen wollen, drückt Leon Shakira zum Abschluss etwas unbeholfen seine Lippen auf den Mund. Shakira küsst zurück. Und gleich darauf haben beide ein schlechtes Gewissen, schwören sich aber, dass niemand davon erfährt.

Leon torkelt zur Bar und gesteht gleich: „Ich hab Scheiße gebaut“ - dann sind alle in heller Aufregung, auch Tom, der Böses ahnt. Stephie sitzt gerade noch mit Michi und denkt laut darüber nach, dass sie mit Leon reden muss und für sie nicht weitergeht. Sie möchte, anders als er, aufrichtig sein. Doch die Sache dürfte sich in den nächsten Minuten von selbst erledigen. Shakira gesteht Tom den Kuss, Tom möchte mit Leon sprechen. Leon gesteht, dass er Shakira geküsst hatte, schwört ihm aber, dass brüderliche Liebe vor Frauen gehe. Tom kauft ihm das nicht ab. „Er hat verschissen“, erklärt Tom. Dann gesteht Shakira Stephie alles, die ist zwar nicht böse deswegen, aber trotzdem stinksauer auf Leon. Leon steht an der Bar herum wie Falschgeld und Tom und Stephie wollen, dass er verschwindet. Tom ertränkt seinen Kummer in Alkohol und rastet dann aus, redet übles Zeug über Shakira. Und so endet ein turbulenter Abend.

Am nächsten Morgen möchte sich Tom mit Shakira versöhnen, doch der sind all die Dinge zu Ohren gekommen, die er über sie gesagt hat und deshalb beenden die beiden die Sache frühzeitig. Stephie lässt sich nun auf ein Gespräch mit Leon ein und der versteht nicht mal, was das Problem ist – somit ist auch die Geschichte gelaufen.

Parallel zur Pool-Party haben Mimi und Yannick ein Date im spanischen Cadiz, auf das Mimi Yannick eingeladen hatte. Beim Candle Light Dinner erklärt Yannick ihr, dass er nur noch wegen einer zweiten Chance zwischen den beiden hier sei. Und Mimi zeigt ihre Gefühle auf ihre Weise. Es fällt auf, dass sie auf der einen Seite eifersüchtig ist, dass Yannick im Haus so viele Frauen kennengelernt hat und alle so auf ihn stehen, ihn aber gleichzeitig zappeln lassen möchte. Sie beteuert immer wieder, dass sie will und auch sie um Yannick kämpfen möchte, wie auch umgekehrt – aber wirklich klar wird nicht, warum sie so wenig bereit ist, Farbe zu bekennen und unbedingt mit Yannick spielen möchte. So flirtet sie mit Tom und sagt Yannick plötzlich, dass er sie nicht küssen darf. Ob sie damit ihr Ego aufpolieren möchte?

Während der Pool-Party kommt eine neue Frau in der Villa an: die 23-jährige Yasmin, die 2020 beim Bachelor teilgenommen hat. Sie ist seit vier Jahren Single und möchte sich nun endlich wieder verlieben. Umut findet sie natürlich gut. Auf ein Date lädt er trotzdem Jana-Maria ein. Dort angekommen, muss Umut mit einem unbekannten Neuzugang fechten, Jana-Maria sieht zu und darf dann entscheiden, mit wem sie das Date fortsetzt. Sie entscheidet sich für Dario, der Neuzugang, der 2021 bei der Bachelorette mitgemacht hat. Jana-Maria möchte Dario kennenlernen, das Date läuft gut, aber Dario möchte erst mal die anderen Frauen in der Villa kennenlernen. Für Jana-Maria ist Umut nach wie vor die Nummer Eins. Der zeigt sich entspannt, dass Jana-Maria auch andere Männer kennenlernen möchte, wogegen sie ein schlechtes Gewissen hat. Dario vergnügt sich derweil mit Yasmin. Die beiden Neuzugänge finden sich direkt gut und kannten sich schon von Instagram.

Max und Emily sind das unauffälligste Duo der Villa, sie haben einen guten Vibe und viel Spaß miteinander. Doch während Emily den anderen gesteht, dass sie langsam Gefühl für Max entwickle, sagt er den anderen, dass er keine Gefühle habe. Das hat Konfliktpotenzial, doch noch kommt es nicht zu einer Konfrontation.

Am Ende gibt Jana-Maria Umut ihre Rose, Emily Max, Yasmin ihre an Dario und Jade verteilt die Rose an Danilo. Stephie gibt die Rose an Michi, Mimi ihre an Yannick und Shakira verteilt die letzte Rose entgegen der Empfehlung der anderen an Leon. Damit fliegt Tom in dieser Runde aus der Villa.

+++ 11. November +++

Nachdem sich in der ersten Folge des „Bachelors in Paradise“ bereits erste Dates, aber auch Dramen ergeben haben, beginnt die zweite Folge direkt mit einer neuen Kandidatin – die um die Ecke getanzt kommt, weil sie sich wegen ihres Lockenkopfs den Namen Shakira dazugedichtet hat. Sie flirtet gleich mit Tom und gesteht, dass sie ihn attraktiv und sympathisch findet. Danilo, der zwar kaum glauben mag, dass Shakira ihr echter Name ist, sie allerdings durchaus auch attraktiv findet, hat nun die Qual der Wahl. Er darf jemanden auf ein Date ausführen und entscheidet sich dann doch für Jade, die ihm in der letzten Folge eine Rose gegeben hat.

Währenddessen bandelt sich zwischen Umut und Chiara ein erstes Drama an. Denn Umut macht Chiara abends immer schöne Augen, schenkt ihr tagsüber jedoch keine Beachtung und betont immer wieder, dass er auch hier sei um andere Frauen kennenzulernen und er sich erdrückt fühle. Man merkt allerdings, dass er bewusst darauf setzt, mit den Frauen zu spielen und sich besonders toll und erhaben dabei vorkommt, die Frauen an der Nase herumzuführen. Er sagt Chiara dann, dass er gerne woanders schlafen würde und ein bisschen Abstand von ihr braucht, worüber diese natürlich sehr erbost ist. „Ich fühle mich full verarscht“, sagt Chiara wütend.

Kurze Zeit später versucht Umut, Jenny zu küssen, die ihm gegenüber nun auch Interesse signalisiert hat, nachdem Yannick ein wenig das Interesse an ihr verloren hatte und mit Jana-Maria in die Love Suite wollte, woraufhin sie ihn als „menschlichen Sondermüll“ bezeichnete. Umuts Offensive kam Jenny allerdings zu früh, er solle erst mal für sich klar bekommen, was da noch zwischen ihm und Jana-Maria sein.

Doch dann nimmt alles eine ungeahnte Wendung: Denn gerade als Yannick sich zwischen Jenny und Jana-Maria entschieden hatte, zieht Kandidatin Mimi ins Haus ein - seine Ex-Freundin, mit der es damals abrupt und ohne wirkliche Aussprache endete. Erst mal sprechen die beiden kein Wort miteinander, doch dann bittet Yannick Mimi um ein Gespräch und es wird schnell klar, dass die Sache zwischen den beiden noch nicht ganz vorbei ist und sie noch Gefühle füreinander haben. Sie verbringen die Nacht zusammen im Bett. Am nächsten Tag ist Yannick wütend auf Umut, der nun offenbar laut darüber nachgedacht hat, Mimi eine Rose zu geben, obwohl er ja ohnehin schon drei Frauen schöne Augen macht.

Darüber regt sich Yannick besonders auf, weil er offenbar immer stärker an Mimi denkt. Also sucht er das Gespräch mit Jana-Maria und erklärt ihr seine Gefühle für Mimi. Die nimmt das ganz gelassen und hält sich an Umut – ebenso wie Jenny. Doch in Anbetracht von Umuts Spielfreudigkeit scheint das von außen betrachtet keine clevere Idee.

Währenddessen heben andere Pärchen ihre Flirts auf die nächste Stufe: Tom und Shakira duschen zusammen, Danilo und Jade küssen sich zum ersten Mal und auch Max und Emily knutschen herum. Die einzigen beiden, zwischen denen es hakt, sind Stephie und Leon. Leon darf zwar ein Date aussuchen und entscheidet sich auch für Stephie, doch irgendwie fehlt ein wenig die Leidenschaft zwischen ihnen. Die ersten Tage war zwischen den beiden alles leicht und nun wird es immer schwerer. Obwohl anfangs Leon gezweifelt hat, ist nun auch Stephie verwirrt. Denn Leon macht widersprüchliche Aussagen und sie weiß nicht mehr recht, woran sie bei ihm ist.

Nichtsdestotrotz bekommt sie eine Rose von ihm. Max verteilt seine Rose an Emily, Danilo an Jade, Tom an Shakira und Yannick gibt Mimi seine Rose. Umut verteilt seine Rose an Jana-Maria und damit fliegen Chiara und Jenny frühzeitig aus der Villa. Wer weiß, ob Umuts Spielchen ihm nicht nächste Woche im Hals stecken bleiben, wenn die Frauen entscheiden, wer bleibt.

+++ 4. November +++

Zu Beginn der neuen Staffel von „Bachelor in Paradise“ beziehen die Kandidatinnen und Kandidaten, die zuvor bei „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ teilgenommen haben nach und nach eine luxuriöse Villa in Spanien. „Ich freu‘ mich, dass ich hier bin. Jetzt kann die Party steigen“, freut sich der ehemalige Bachelorette-Kandidat Max, als er das große Anwesen betritt und auch die ehemaligen Bachelor-Kandidatinnen Chiara und Emily sind hellauf begeistert. „Wow“ und „Wie schön“, kommentieren sie, als sie die Villa betreten.

Schon beim anschließenden Kennenlernen wird heftig geflirtet. So hat Umut (Bachelorette-Teilnehmer 2022) die 27-jährige Stephie bereits bei „Der Bachelor“ 2021 im TV gesehen und freut sich jetzt, sie in echt zu treffen: „Ich fand dich ganz nice und jetzt stehst du auf einmal da.“ Doch besonders auf Tuchfühlung geht er anschließend mit Chiara (Bachelor-Teilnehmerin 2022), die ihn offensichtlich noch mehr geflasht hat. Und es scheint auch direkt zu knistern. Stephie dagegen bandelt kurz darauf mit Leon an, der ihr in der Villa am besten gefällt.

Nachdem sich die ersten Singles in der Villa versammelt haben und der Abend anbricht, kommt auch endlich der Ur-Bachelor Paul Janke in die Villa. Nach einer kurzen Begrüßung bezieht er sofort Stellung hinter der Bar und gibt den Kandidatinnen und Kandidaten erste Tipps in Sachen Liebe.

Am nächsten Tag ziehen auch Danilo (Bachelorette-Kandidat 2019 in der Schweiz) und Jade (Bachelor-Kandidatin 2019) in die Villa ein. Und auch das erste Date steht an. Für Yannick und Jana-Maria geht es in motorisierten Flugschirmen hoch hinaus. Das Fazit des ehemaligen Bachelorette-Kandidaten: „Es war ein Highlight mit ihr.“

Zum Schluss müssen die Frauen in der ersten Nacht der Rosen entscheiden, wer von den Männern weiter in der Villa bleiben darf. Schließlich erhalten alle Kandidaten bis auf Tom und Vadim eine Rose. Für wen ist das Abenteuer im Paradies vorbei, bevor es richtig begonnen hat? Diese Entscheidung durfte Jenny treffen. Schließlich muss Vadim seine Koffer wie auch schon in der Bachelorette-Staffel als einer der ersten packen und die Show verlassen.

+++ 2. November +++

Die vierte Staffel von „Bachelor in Paradise“ startet am 3. November 2022 auf RTL+. Diesmal gehen 24 Singles an den Start, die schon bei „Der Bachelor“ oder „Die Bachelorette“ ihr Glück versucht haben, aber am Ende leider leer ausgingen. Im Kampf um die Rosen sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon erprobt, können sie nun also bei „Bachelor in Paradise“ ihre große Liebe finden?

Jede Woche haben die Männer und Frauen abwechselnd das Glück in der Hand und dürfen Rosen an die Auserwählten verteilen. Dabei ist klar: Wer keine Rose bekommt, muss die traumhafte Unterkunft von „Bachelor in Paradise“ frühzeitig verlassen. Doch die Villa bleibt stets gut gefüllt, denn wann immer Kandidatinnen oder Kandidaten die Show verlassen müssen, kommen neue mehr oder weniger bekannte Singles hinzu. RTL+ zeigt insgesamt acht neue Folgen, die im wöchentlichen Rhythmus erscheinen.

Auch der ehemalige Rosenkavalier und Kuppelshow-Ikone Paul Janke darf dabei nicht fehlen. Der 41-Jährige wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als Barkeeper nicht nur leckere Cocktails mixen, sondern auch wieder mit seinen besten Liebes-Tipps unter die Arme greifen.

Das sind die Kandidatinnen, die schon bei „Der Bachelor“ ihr Glück versuchten:

Chiara Fröhlich (24) – Bachelor-Kandidatin 2022

Christina Nicolardi (28) – Bachelor-Kandidatin 2022

Christina „Shakira“ Rusch (24) – Bachelor-Kandidatin 2022

Emily von Strasser (24) – Bachelor-Kandidatin 2022

Jade Übach (28) – Bachelor-Kandidatin 2019 und „Bachelor in Paradise“-Kandidatin 2019

Jana-Maria Herz (30) – Bachelor-Finalistin 2022

Jennifer Rath (27) – Bachelor-Kandidatin 2020

Kim Virginia (27) – Bachelor-Kandidatin 2021

Lara Honner (24) – Bachelor-Kandidatin 2022

Lidja Kesenci (30) – Bachelor-Finalistin 2021 (Schweiz)

Mimi Gwozdz (28) – Bachelor-Siegerin 2021

Stephie Stark (27) – Bachelor-Kandidatin 2021

Yasmin Vogt (23) – Bachelor-Kandidatin 2022

Diese Ex-Bachelorette-Kandidaten sind dabei:

Alexander Golz (26) – Bachelorette-Kandidat 2020

Danilo Sellaro (27) – Bachelorette-Kandidat 2019 (Schweiz)

Dario Carlucci (35) – Bachelorette-Kandidat 2021

Emanuell Weissenberger (29) – Bachelorette-Kandidat 2022

Leon Knudsen (35) – Bachelorette-Kandidat 2021

Max Adrio (33) – Bachelorette-Finalist 2021

Michi Bauer (31) – Bachelorette-Kandidat 2017 und „Bachelor in Paradise“-Kandidat 2018 und 2019

Tom Bober (34) – Bachelorette-Kandidat 2022

Umut Tekin (25) – Bachelorette-Kandidat 2022

Vadim Vyskubov (31) – Bachelorette-Kandidat 2018

Yannick Syperek (28) – Bachelorette-Kandidat 2022

(joko/hf)